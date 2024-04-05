Можно купить часы и не только: элитное имущество Медведчука выставят на продажу

Все продажи арестованного имущества проводятся исключительно на "Prozzoro.Продажи"

Дорогущее имущество экс-лидера запрещенной в Украине ОПЗЖ Виктора Медведчука выставят на продажу. Среди него два десятка элитных часов.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА (Агентство по розыску и менеджменту активов). По её данным, 25 апреля агентство определит организатора аукциона по продаже имущества Медведчука. До 19 апреля Агентство принимает документы от юрлиц — потенциальных реализаторов. На нем будет выставлены автомобиль Maybach и 20 коллекционных наручных часов.

По новым правилам, все продажи арестованного имущества проводятся исключительно на "Prozzoro.Продажи".

Отметим, что недавно агентство по розыску и менеджменту арестованных активов объявило о конкурсном отборе юридических лиц, которым будет предоставлено право продать конфискованную у Виктора Медчедчука яхту Royal Romance решением украинских и хорватских судов.

Напомним, ранее мы писали о том, что бывший нардеп и лидер партии ОПЗЖ Виктор Медведчук пытается вернуть украинское гражданство и депутатский мандат. Из России он судится с президентом Украины, СБУ, Верховной Радой и СНБО.