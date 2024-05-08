Порнозвезда Сторми Дэниелс дала показания против Трампа: в суде попросили рассказать о сексе

Адвокаты экс-президента подвергают сомнению ее слова

Суд над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о деньгах за "молчание" продолжается. Порнозвезда Сторми Дэниелс в суде Манхеттена дала показания, уверяющие, что имела сексуальную близость с Трампом в 2006 году, а за неразглашение он ей заплатил 130 тысяч долларов.

Однако адвокаты бывшего президента серьезно сомневаются в надежности Дэниелс как свидетеля. Об этом пишет Reuters.

Несколько часов подряд 45-летняя порнозвезда рассказывала подробности своего знакомства с Трампом, а также соглашение о деньгах "за молчание", которое заключила накануне выборов в США в 2016 году.

Встреча с Трампом в 2006 году, когда он был в браке со своей нынешней супругой Меланией, Дэниелс описала подробно. Она отметила, что познакомились они с экс-президентом во время турнира по гольфу на курорте на озере Тахо, где он пригласил ее на ужин. По просьбе прокурора описать интимную близость с Трампом порнозвезда начала вдаваться в детали, против чего выступили адвокаты Трампа. Судья также настоял, что некоторые вещи должны остаться невысказанными.

Порнозвезда Сторми Дэниелс

Впоследствии адвокаты экс-президента США усомнились в надежности Дэниелс как свидетеля, указав на непоследовательные заявления о бывшем президенте, которые она делала в течение многих лет.

Отмечается, что Трамп не признал себя виновным в фальсификации деловой документации, чтобы скрыть выплату Дэниелс $130 000, и возразил, что имел с ней сексуальный контакт.

В то же время, его адвокаты высказали предположение, что порнозвезда пыталась попасть в популярное реалити-шоу "Ученик", которое вел Трамп во время их знакомства.

Издание добавляет, что дело о "деньгах за молчание" считается менее значимым, чем другие уголовные дела против Трампа, но это единственное дело, рассматривать которое начали до выборов в ноябре.

Ранее "Телеграф" писал, что Секретная служба США, охраняющая действующих и бывших президентов, прорабатывает сценарий своих действий, если Дональд Трамп окажется за решеткой из-за неуважения к суду.