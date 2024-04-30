"Почему мы должны платить?" Трамп сделал громкое заявление насчет помощи Украине

Он рассказал, кто больше страдает от войны в Украине

Европа должна увеличить размер помощи Украины. Он должен сравниться с американским.

Об этом в интервью журналу Time заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. По его словам, война гораздо больше повлияла на Европу, чем на США.

"Я не буду давать (помощь Украине. – Ред.), если Европа не станет сравнивать размер. Если Европа не собирается платить, почему мы должны платить?" – заявил Трамп.

В то же время он подчеркнул, что Европа больше страдает от войны в Украине. Трамп отметил, что между США и Украиной существует океан, а между Европой и Украиной этого нет.

При этом издание напомнило, что США уже послали Украине более 100 миллиардов долларов помощи. В свою очередь страны ЕС также предоставили Украине более 100 миллиардов долларов помощи.

Напомним, перед голосованием в Конгрессе за выделение помощи Украине Трамп заявил, что выживание Украины важно для Соединенных Штатов.

Ранее "Телеграф" писал, что помощи в размере 61 млрд долларов, которую Украина получила от США, может оказаться недостаточно для дальнейшего ведения войны. Ведь по разным подсчетам этих денег хватит до конца 2025 года. Поэтому Украина все еще нуждается хотя бы в среднесрочном плане помощи, в котором ведущее место может занять привлечение российских замороженных активов.