На сколько хватит денег от США и чего ждать от Трампа: отвечаем на пять вопросов об американской помощи

США практически сразу смогут возобновить поставки боеприпасов и оружия в Украину.

В конце апреля после семи месяцев задержки Палата представителей Конгресса США окончательно проголосовала за законопроект, включающий помощь Украине на сумму почти 61 миллиард долларов. Действительно ли вся сумма пойдет на прямую военную поддержку Киева? И не станет ли препятствием гипотетическая победа Дональда Трампа на выборах президента осенью этого года?

Чтобы разобраться в нюансах законопроекта и найти ответы на эти и другие вопросы, "Телеграф" пообщался с Дагом Кляйном — политическим аналитиком фонда Razom for Ukraine, который адвокатировал оказание помощи Украине в Конгрессе.

1 – Когда будет оружие?

По мнению аналитика, США практически сразу смогут возобновить поставки боеприпасов и оружия в Украину, ведь многое из этого уже есть на складах, в том числе в Европе. "В течение всех этих месяцев у Соединенных Штатов было оружие, боеприпасы, военные системы, которые "ждали" там. Мы могли бы их прислать, но не имели для этого денег и разрешения. Теперь имеем", — объясняет он.

Даг Кляйн. Фото Atlantic Council

Так, несколько недель назад одно из высокопоставленных должностных лиц Пентагона Селеста Валландер давала показания в Конгрессе, в ходе которых сообщила: если законопроект о дополнительном финансировании для Украины будет одобрен, в течение одной-двух недель США смогут возобновить поставки, в частности, боеприпасов в Украину.

"Потребуется время, чтобы масштабировать поставки. Ведь доставить в Киев перехватчики для ПВО быстрее, чем сотни тысяч 155-мм снарядов на передовую. Так что сроки будут разные, но процесс может начаться уже сейчас", — отмечает эксперт.

2 – На сколько хватит денег?

Законодательный акт, одобренный Палатой представителей, имеет много долгосрочных положений, предусматривающих, что в течение месяцев Соединенные Штаты будут производить больше военного оборудования, которое можно будет отправить в Украину, и будут оказывать Киеву экономическую и гуманитарную поддержку.

"С точки зрения того, на сколько Украине в целом хватит финансирования по этому закону, я бы говорил о временном промежутке, возможно, от 9 до 15 месяцев примерно.

Помним, что это был запрос на дополнительную помощь для Украины. Это не одно из долгосрочных соглашений, которые Киев подписывает с другими странами. И когда Белый дом изначально запросил дополнительную помощь в конце прошлого года, намерение было, чтобы Украине этого хватало до выборов президента США в ноябре. Запрос был разработан, чтобы попытаться оградить Украину от политики выборов. Поскольку потребовалось столько времени, чтобы принять это, помощи хватит на чуть больше.

К сожалению, мы увидели, как Украина умеет нормировать боеприпасы и нормировать помощь от Соединенных Штатов. Поэтому должна иметь возможность растянуть ее, если это потребуется", – объясняет Кляйн.

3 — Сможет ли что-нибудь изменить Трамп?

Если республиканец в этом году вернется в Белый дом, то будет иметь полномочия, которые напрямую влияют как на военную, так и на финансовую помощь Киеву.

"Когда речь идет о военной помощи, президент действительно имеет большие полномочия. Основным механизмом, с помощью которого Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине, являются президентские полномочия по изъятию вооружения (англ. Presidential Drawdown Authority или PDA). На американских складах есть оружие, боеприпасы и так далее, и президент может принять решение изъять что-либо из этих запасов и отправить [Украине] Законопроект о дополнительном финансировании предусматривает, что есть больше вещей, которые президент может изъять из запасов, и есть больше денег, чтобы пополнить склады", — подчеркивает аналитик.

Решение, давать ли разрешение на прямые поставки помощи из американских складов, остается на усмотрение президента. В настоящее время администрация Байдена разрешила, по словам Кляйна, 55 изъятий.

Одной из причин, почему США не всегда тратят все, что доступно по линии PDA, — собственные потребности национальной безопасности, ведь иногда просто нет возможности пополнить запасы. С подобным Штаты могут столкнуться и сейчас, поэтому потенциальные задержки в отправке тех или иных возможностей продиктованы этим.

"Мы видели в прессе, как Дональд Трамп говорил, что мог бы положить конец войне за 24 часа. Он сам этого не заявлял, но разговаривавшие с Трампом союзники говорят, что он мог бы сделать это, удерживая военную помощь и пытаясь давить на Украину, чтобы она уступила территорию России для заключения мирного соглашения. Поэтому один из способов, которым он гипотетически мог бы это сделать, — это не делать изъятий [вооружения со складов] или проводить их на уровне ниже, чем администрация Байдена", – говорит Даг Кляйн.

Следующий "подводный камень" — новшество республиканцев в законопроекте, предусматривающее, что 9,5 млрд долларов экономической помощи (из которых 7,8 млрд долл. предусмотрено на возможную прямую бюджетную поддержку) будет предоставлено Киеву в виде кредита.

"Это очень важный механизм, который дает власть как Джо Байдену, так и тому, кто выиграет выборы — и это будет Байден или Трамп. Во-первых, президент прямо сейчас может установить условия погашения этого кредита. Байден может решить, что по этому займу не будет процентов; или что это будет кредит на 99 лет. Он может выбрать очень выгодные условия. И через неделю после президентских выборов — я думаю, 15 ноября этого года — у Джо Байдена есть возможность простить 50% займа".

Вторую половину кредита американский лидер сможет списать только в январе 2026 года. Кто бы ни выиграл выборы, именно за ним окончательное слово.

"Мое мнение: если Дональд Трамп победит на выборах, для Украины будут гораздо большие риски, чем простят ли вторую половину кредита. Военная помощь имеет гораздо большее значение", — отмечает аналитик фонда Razom for Ukraine.

4 — Что будет делать команда Байдена?

Даг Кляйн прогнозирует, что до конца года администрация 46-го президента США увеличит меры именно по изъятию со складов вооружения по президентским полномочиям.

"Украина не получает необходимой помощи, особенно последние полгода. И поэтому они будут пытаться компенсировать это, чтобы вызвать приток военной помощи в страну. А это будет означать более частые изъятия и, вероятно, более значительные по размерам".

Если все же победу в ноябре одержит республиканец, Байден будет "хромой уткой" (в Америке так говорят о покидающем свой пост президенте) и будет делать то, что и его предшественники в таком положении:

"Защищать свои политические приоритеты, защищать свои достижения, защищать то, о чем они заботился и над чем работал как президент, от своего преемника, который может попытаться это разрушить. И если Трамп победит, я думаю, что Байден и его администрация, вероятно, приложат все усилия, чтобы помочь Украине как можно больше, пока они еще при должности", — высказывает мнение эксперт.

5 – Большинство денег останется в США?

Хотя львиная доля почти 61 миллиарда долларов, предусмотренного законом, останется в Штатах, это ситуация win-win как для Вашингтона, так и для Киева.

"Большинство этих средств остается в США, но расходование этих денег в Соединенных Штатах все равно помогает Украине. И это также помогает США. Это взаимные интересы. Мы отправляем оружие в Украину, и тогда тратим деньги на, скажем, завод в Пенсильвании, чтобы заместить отправленное.

Это означает, что деньги тратятся в американской общине на создание американского оружия, которое в конце концов возвращается в американские запасы. После этого его можно использовать для непосредственной защиты американцев, если США будут находиться в вооруженном конфликте. Или снова послать в Украину или союзнику, или использовать на передовой для сдерживания России, если Путин захочет начать более прямо угрожать союзникам по НАТО.

Есть много способов использования. Но во всех этих случаях это выгодно Соединенным Штатам, Украине и нашим союзникам", — заключает Даг Кляйн.

Напомним, ранее "Телеграф" вместе с экспертами проанализировал, как помощь от США повлияет на ход боевых действий.