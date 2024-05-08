Порнозірка Стормі Деніелс дала свідчення проти Трампа: у суді попросили розповісти про секс

Адвокати експрезидента ставлять під сумнів її слова

Суд над експрезидентом США Дональдом Трампом у справі про гроші за "мовчання" триває. Порнозірка Стормі Деніелс у судц Мангеттена дала свідчення, у яких запевняла, що мала сексуальну близькість з Трампом у 2006 році, а за нерозголошення він їй заплатив 130 тисяч доларів.

Проте адвокати колишнього президента серйозно сумніваються у надійності Деніелс, як свідка. Про це пише Reuters.

Кілька годин поспіль 45-річна порнозірка розповідала подробиці свого знайомства з Трампом, а також про угоду про гроші "за мовчання", яку уклала напередодні виборів у США 2016 року.

Зустріч з Трампом у 2006 році, коли він був у шлюбі зі своєю нинішньою дружиною Меланією, Деніелс описала детально. Вона зазначила, що познайомились вони з експрезидентом під час турніру з гольфу на курорті на озері Тахо, де він її запросив на вечерю. На прохання прокурора описати інтимну близькість з Трампом порнозірка почала вдаватися у деталі, проти чого виступили адвокати Трампа. Суддя також наполіг, що деякі речі мають залишитись невисловленими.

Порнозірка Стормі Деніелс

Згодом адвокати експрезидента США засумнівались у надійності Деніелс як свідка, вказавши на непослідовні заяви про колишнього президента, які вона робила протягом багатьох років.

Зазначається, що Трамп не визнав себе винним у фальсифікації ділової документації, щоб приховати виплату Деніелс $130 000, і заперечив, що мав з нею сексуальний контакт.

Водночас його адвокати висловили припущення, що порнозірка намагалася потрапити в популярне реаліті-шоу "Учень", яке вів Трамп на час їхнього знайомства.

Видання додає, що справа про "гроші за мовчання" вважається менш значущою, ніж інші кримінальні справи проти Трампа, але це єдина справа, розглядати яку почали до виборів у листопаді.

Раніше "Телеграф" писав, що Секретна служба США, яка охороняє чинних і колишніх президентів, опрацьовує сценарій своїх дій, якщо Дональд Трамп опиниться за ґратами через неповагу до суду.