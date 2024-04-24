Впервые в истории: президентская служба охраны США готовится к возможному тюремному заключению Трампа

Трамп является первым в истории экс-президентом США, представшим перед угрозой заключения

Секретная служба США, охраняющая действующих и бывших президентов, прорабатывает сценарий своих действий, если Дональд Трамп окажется за решеткой из-за неуважения к суду. Напомним, в конце прошлого года суд разрешил привлечь экс-президента к ответственности за захват его сторонниками Капитолия 6 января 2023 года. С тех пор продолжаются судебные процессы.

Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что подобный сценарий может развернуться из-за признания Трампа виновным в публичных пренебрежительных высказываниях по поводу свидетелей и ключевых фигур в одном из уголовных дел.

"Секретная служба США занимается защитой президента, независимо от того, находится ли он в Овальном кабинете или посещает зону военных действий за границей. Но защищать бывшего президента в тюрьме? Перспектива беспрецедентна. Это станет проблемой, если Дональда Трампа, которого агентство обязано по закону защищать круглосуточно, будет признано виновным в ходе уголовного процесса на Манхеттене и приговорено к отбыванию наказания", — пишет издание.

NYT отмечают, что, еще до вступительных заявлений суда, Секретная служба в определенной степени планировала исключительную возможность того, что бывший президент окажется за решеткой. Прокуроры просили судью по этому делу напомнить Трампу, что нападения на свидетелей и присяжных могут привести его в тюрьму еще до вынесения приговора.

Как отмечают журналисты американского издания, вероятность того, что Трамп окажется за решеткой крайне низкая, но, если предположить, что экс-президента действительно посадят, это станет серьезной проблемой и вызовом для Службы охраны, что в итоге выльется в настоящий "логистический кошмар".

В целях безопасности, Трампа придется содержать отдельно от других заключенных, а также проверять его еду и личные вещи. Наблюдение за ним должно осуществляться 24/7, а это значит, что вместе с экс-президентом США за решеткой окажутся и его охранники.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что суд снял неприкосновенность с Трампа по делу о штурме Капитолия. В суде также отметили, что Трамп больше не может использовать аргумент о президентском иммунитете в контексте этого дела.