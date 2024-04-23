"Одна из самых коррумпированных стран мира с ужасными людьми": СМИ узнали, что Трамп говорил об Украине

Он часто жаловался на поддержку Украины со стороны США.

Во время своего президентства экс-глава США Дональд Трамп критиковал Украину и открыто считал ее частью России, поддерживая амбиции российского президента Владимира Путина. Трамп негативно высказывался о нашей стране, в частности из-за коррупции.

Об этом пишет The Wall Street Journa, ссылаясь на бывших и действующих чиновников Белого дома.

По их словам, во время переговоров с иностранными лидерами в администрации США Трамп неоднократно говорил об Украине как "тотально коррумпированную" и наполненную "ужасными людьми".

Еще во время первой встречи с главой Кремля в Германии в 2017 году Путин призвал Трампа признать претензии России на суверенитет над частью территории Украины, аргументируя свои претензии связями с Киевской Русью XI века, которая тогда находилась на территории современной Украины, Беларуси и части России.

С того времени Трамп часто жаловался на поддержку Украины со стороны США. В разговорах с европейскими лидерами он называл ее "вашей Украиной" и "частью России".

Кроме того, Трамп выступал против продажи Украине ракет для усиления обороны от России.

Считается, что одной из причин критического отношения Трампа к Украине стало нежелание разведки США подтвердить его утверждение о вмешательстве Украины в президентские выборы 2016 года.

"Должностные лица администрации были "озадачены тем, почему он (Трамп. — Ред.) был гораздо более благосклонен к России, чем к Украине — особенно когда их интересы расходились", — сказал экс-чиновник.

Также Трамп сначала сопротивлялся встрече с тогдашним президентом Украины Петром Порошенко в 2017 году в Белом доме.

А в июне 2018 года на ужине G7 в Канаде Трамп заявил, что Украина является "одной из самых коррумпированных стран мира".

Наконец, даже в прошлом месяце Трамп сказал, что "ищет коррупцию везде, куда бы он ни пошел".

"Все понимают, что у Украины есть большие проблемы в этом плане", — заявил он.

Ранее "Телеграф" писал о том, что, по информации СМИ, в случае своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп якобы сможет закончить войну в Украине. Он мог бы давить на Украину, чтобы та отказалась от части своих территорий. Таким образом, якобы война завершилась бы через 24 часа. Важно учесть, что Трамп эту информацию не подтверждал.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко предупредил западных политиков, в частности кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, относительно их идей протолкнуть преждевременное "мирное соглашение" относительно Украины, которое потребует от него отказа от территории. Есть две причины, по которым это делать нельзя.