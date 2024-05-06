Байден снимает кандидатуру с выборов в США? СМИ назвали имя его предполагаемого преемника
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Одной из причин возможного решения Байдена является возраст, и две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.
Действующий президент США Джо Байден летом может снять свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы, супруги бывшего президента Барака Обамы. К тому же она вдохновляет многих американцев.
Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. В нем указывается, что в Демократической партии рассматривают возможность того, что Байден может объявить о снятии своей кандидатуры в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.
По информации издания, Мишель Обаму уже внесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводятся общественные слушания.
"Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев", – отмечает Der Spiegel.
Издание добавляет, что одной из причин возможного решения Байдена является возраст, и две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.
Многие американцы высказываются и против того, чтобы экспрезидент Дональд Трамп снова возглавил Белый дом. На это влияют возраст Трампа и бессчетные судебные дела против него.
Президентские выборы в США в 2024 году
Очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые запланированы на вторник 5 ноября и станут 60 выборами президента США. На очередных выборах избиратели изберут коллегии выборщиков, которые через 41 день в декабре 2024 года должны избрать нового президента и вице-президента США. Также состоятся выборы в обе палаты Конгресса: Палаты представителей и трети Сената.
Ранее "Телеграф" писал, что администрации президента США Джо Байдена критически важно прекратить войны в Украине и Израиле до президентских выборов. Они должны пройти осенью 2024 года.