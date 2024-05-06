Байден снимает кандидатуру с выборов в США? СМИ назвали имя его предполагаемого преемника

Одной из причин возможного решения Байдена является возраст, и две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.

Действующий президент США Джо Байден летом может снять свою кандидатуру с избирательной гонки в пользу Мишель Обамы, супруги бывшего президента Барака Обамы. К тому же она вдохновляет многих американцев.

Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel. В нем указывается, что в Демократической партии рассматривают возможность того, что Байден может объявить о снятии своей кандидатуры в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.

По информации издания, Мишель Обаму уже внесли в список потенциальных кандидатов, по которым проводятся общественные слушания.

"Идея женщины-президента вдохновляет многих американцев", – отмечает Der Spiegel.

Издание добавляет, что одной из причин возможного решения Байдена является возраст, и две трети американцев считают его слишком старым для того, чтобы управлять страной еще четыре года.

Многие американцы высказываются и против того, чтобы экспрезидент Дональд Трамп снова возглавил Белый дом. На это влияют возраст Трампа и бессчетные судебные дела против него.

Президентские выборы в США в 2024 году

Очередные выборы президента Соединенных Штатов Америки, которые запланированы на вторник 5 ноября и станут 60 выборами президента США. На очередных выборах избиратели изберут коллегии выборщиков, которые через 41 день в декабре 2024 года должны избрать нового президента и вице-президента США. Также состоятся выборы в обе палаты Конгресса: Палаты представителей и трети Сената.

Ранее "Телеграф" писал, что администрации президента США Джо Байдена критически важно прекратить войны в Украине и Израиле до президентских выборов. Они должны пройти осенью 2024 года.