Вибори в США: розвідка називає Росію найбільшою загрозою

Найактивнішою іноземною загрозою у справі спроб впливати на вибори буде саме путінська Росія

Майбутні вибори президента у Сполучених Штатах Америки обов'язково стануть мішенню для спроб вплинути на них з боку ворогів країни. В першу чергу, вплинути на них буде намагатися Росія.

Про це повідомляє американське видання The Hill. Журналісти посилаються на звіт американської розвідки, яка вказує кілька шляхів, за якими можуть діяти вороги Сполучених Штатів.

Зокрема для поширення дезінформації противник може використати інновації у галузі штучного інтелекту, поширюючи брехню через Інтернет. Це, своєю чергою, може ввести в оману виборців та підірвати довіру до демократії в США.

При цьому в американських спецслужбах вважають, що найактивнішою іноземною загрозою у справі спроб впливати на вибори буде саме путінська Росія. Також у списку ймовірних небезпек – Китай та Іран.

"Росія залишається найактивнішою іноземною загрозою нашим виборам. Найбільш значущими серед тих, хто залучений в іноземне втручання в контексті виборів США, є Росія, Китай та Іран", — підтвердила директор національної розвідки США Авріл Гейнс.

Тим часом нещодавно німецьке видання Der Spiegel написало, що Байден може відмовитись від участі у президентських виборах на користь Мішель Обами, дружини колишнього президента Барака Обами, яка без перебільшення є улюбленицею багатьох американців. За даними медіа, Байден може оголосити про зняття своєї кандидатури в серпні 2024 року на партійному з'їзді в Чикаго.