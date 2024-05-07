Если не Байден, то кто? Снимется ли президент США с выборов и выдвинут ли вместо него Обаму

Мишель Обама не сможет неожиданно включиться в избирательную гонку.

По данным опросов, большинство избирателей в США считают, что 81-летний Джо Байден слишком стар, чтобы быть эффективным президентом еще четыре года. Поэтому возникает очевидный вопрос: кто, если не он?

На днях немецкое издание Der Spiegel написало, что Байден может отказаться от участия в президентских выборах в пользу Мишель Обамы, супруги бывшего президента Барака Обамы, которая без преувеличения является любимицей многих американцев. По данным СМИ, Байден может объявить о снятии своей кандидатуры в августе 2024 года на партийном съезде в Чикаго.

В американских медиа эта тема была на пике популярности несколько месяцев назад, и еще тогда команда Мишель Обамы четко отвтила: бывшая первая леди не будет баллотироваться в президенты и поддерживает предвыборную кампанию Байдена.

"Телеграф" рассказывает, почему смена кандидата от демократов маловероятна, и кто может стать преемником действующего главы Белого дома.

Тонкости американской избирательной системы

"Разговоры о Мишель Обаме ходят давно. Это правда. Но и с 2022 года ходят разговоры, что Виталий Ким будет баллотироваться в президенты Украины, но это не значит, что так и произойдет, — объясняет Владислав Фарапонов, глава общественной организации "Институт американистики". — Это примерно такая же ситуация, если бы за неделю до выборов президента Украины кто-нибудь из кандидатов заявил, что не успел собрать документы и срочно нужно эти документы принять".

Весь избирательный процесс свидетельствует о том, что осенью именно Байден сразится с Трампом. Демократ выиграл почти все праймериз (голосование по штатам за фаворитов среди потенциальных кандидатов на пост президента. — Ред.) и получил голоса большинства делегатов. Снятие кандидатуры в пользу той же Мишель Обамы в таком случае станет просто пренебрежением миллионами голосов американцев.

Согласно правилам, делегаты должны "с чистой совестью отражать чувства тех, кто их избрал". Избиратели-демократы проголосовали за Джо Байдена.

Ожидается, что на общенациональной конвенции Демократической партии делегаты в один тур поддержат действующего президента. Прецедентов, когда кандидат с наибольшим количеством делегатов не был выдвинут на пост, в современной американской истории не было. Слишком поздно, чтобы другой "жизнеспособный" претендент вступил в гонку.

Если по каким-то серьезным причинам делегаты все же не поддержат Байдена в первом туре голосования, будет второй. Тогда включаются так называемые "суперделегаты", которые будут голосовать, пока альтернативный кандидат не получит большинство голосов.

Что произойдет, если Джо Байден снимет кандидатуру после съезда? Официальные процедуры национального комитета Демократической партии предоставляют ему полномочия выбирать нового кандидата, если любой из членов списка — кандидат в президенты или вице-президенты — откажется или умрет.

В таком случае глава нацкомитета Джейми Гаррисон должен провести соответствующие консультации с лидерами демократов в Конгрессе и в Ассоциации губернаторов-демократов, и последнее слово остается за национальным комитетом. И все же в таком случае больше шансов стать следующим кандидатом будет у вице-президента Камалы Харрис.

Но в противостоянии с Дональдом Трампом Гаррис вряд ли бы получил преимущество: лишь 38,2% американцев одобрительно относятся к ее работе.

Может ли Обама стать вице-президентом?

Если Джо Байден одержит победу на ноябрьских выборах, вариантом, при котором его кресло могла бы занять Мишель Обама, является ее назначение на должность вице-президента. Но и это маловероятно.

"Мишель Обама может после выборов зайти в администрацию, значительную часть которой назначает сам президент. Он просто может назначить ее советницей или ответственной за конкретное направление или вопрос и так далее. Этот сценарий мы, конечно, не исключаем.

Относительно должности вице-президента — очень маловероятно, потому что все-таки уже объявлено, что ею остается Камала Харрис, и она для такой роли пока подходит лучше всего. Харрис не будет создавать Байдену сильной внутренней конкуренции, как, скажем, создавала бы Мишель Обама. В этом плане шанс того, что Обама будет вице-президентом, минимальный", — комментирует "Телеграфу" Александр Краев, директор программы "Северная Америка" в аналитическом центре "Украинская призма".

Менять кандидатуру вице-президента для команды Байдена поздно: "Конвенция через два месяца, и смена на ходу вице-президента будет не очень хорошо воспринята и демократическими союзниками, и республиканскими оппонентами", — считает Краев.

Впрочем, новый виток дискуссий по поводу кандидатуры Мишель Обамы на пост лидера Америки не случаен, и может быть подготовкой к следующим президентским выборам, которые пройдут в 2028 году.

Кто, кроме Мишель Обамы?

60-летняя Мишель Обама стала первой в истории США первой леди афроамериканского происхождения. В 2019 году она возглавила рейтинг женщин, которыми больше всего восхищались американцы.

За ее плечами – престижное образование, полученное в Принстоне и Гарварде, степень доктора юриспруденции и годы адвокатской практики. Она сыграла большую роль во время президентской компании Барака Обамы в 2008 году, когда почти оставила собственную карьеру, чтобы поддержать мужа. Десятки мероприятий и интервью, несколько выступлений на "Шоу Опры Уинфри", собственные речи для президентской кампании, которые она читала без каких-либо бумажек, сделали ее популярой медийной личностью.

Благодаря инициативам в статусе первой леди она стала образцом для подражания, начав программы борьбы с детским ожирением и содействия здоровому образу жизни, поддержки военнослужащих и их семей, доступного образованию для молодежи и особенно юных женщин. Она откровенно говорила о проблемах расизма и собственном опыте дискриминации, чем полюбилась многим по всей стране.

После завершения президентства Барака Обамы Мишель осталась активным общественным деятелем. Книги ее авторства становятся бестселлерами, а документальные фильмы и шоу, где она появляется, собирают миллионы просмотров, получая признание не только зрителей, но и критиков.

Результаты опроса Rasmussen Reports, проведенные в начале этого года, свидетельствовали о том, что около 48% опрошенных избирателей Демократической партии выступают за то, чтобы партия "нашла другого кандидата на замену Джо Байдену до ноябрьских выборов", тогда как 38% не одобряли эту идею.

И если ситуация, при которой Байден покинет предвыборную гонку, произойдет, то Мишель Обаму 20% респондентов назвали лучшим выбором для замены. Действующая вице-президент Камала Харрис получила около 15% голосов. 12% высказались за реванш между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Но это, скорее, показатель, что в американском обществе существует запрос на то, что кресло президента должна занять женщина. Особенно такие настроения распространены среди демократов и либеральных республиканцев.

При этом уровень поддержки Байдена на этих выборах, по последним опросам, составляет 45%.

Мишель Обама и Джо Байден. Фото People

Среди демократов есть несколько политических фигур с большими амбициями, которых партия может готовить к предстоящей избирательной гонке. К примеру, 42-летний Пит Буттиджедж — действующий министр транспорта США. Буттиджедж намеревался выдвигаться в кандидаты в президенты от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, но впоследствии, неожиданно обойдя многих конкурентов, снял свою кандидатуру в пользу Байдена. Стал первым открытым геем среди кандидатов-демократов.

Называет себя "лидером нового типа", способным объединить американцев, уточняя при этом, что его отец — иммигрант из Мальты, а мать — уроженка Индианы, предки которой в пяти поколениях жили в этом штате. До должности в американском правительстве Буттиджедж в течение двух сроков был мэром промышленного городка Саут-Бенд. Из-за сложности произношения фамилии просил называть его просто "мэр Пит".

Буттиджедж — выпускник Гарварда, дополнительно учившийся в Оксфорде по стипендии Роудса. Служил в ВМС США в Афганистане и остается действующим лейтенантом военно-морского резерва.

Пит Буттиджедж и Джо Байден. Фото CNBC

Следующий кандидат – действующий губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Окончил Университет Санта-Клары в 1989 году, после чего вместе с бизнес-партнером основал винный бутик PlumpJack Group. Компания выросла до 23 предприятий, включая винодельческие, рестораны и отели.

56-летний политик впервые громко заявил о себе, когда в должности мэра Сан-Франциско в 2004 году выдал разрешения на однополые браки вопреки закону штата. Также известен попытками решить проблему городских бездомных в штате. Был сторонником легализации медицинского каннабиса.

Вступал в открытую конфронтацию с администрацией Трампа, когда тот был президентом. К примеру, в 2019 году коалиция из 16 штатов США во главе с Калифорнией судилась с администрацией президента из-за решения Трампа объявить чрезвычайное положение, чтобы обойти Конгресс и обеспечить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. Гэвин Ньюсом назвал решение тогдашнего президента "политическим театром".

В 2020 году с подачи республиканцев Ньюсома хотели отозвать с должности губернатора — поводом называлась его политика по иммиграции, преступности, налогам, борьбе с пандемией, в частности, нарушение им самим карантинных мер. Однако большинство калифорнийцев проголосовали за сохранение демократа в должности.

Гэвин Ньюсом и Джо Байден. Фото The Hill

К слову, в американских медиа еще четыре губернатора-демократа регулярно называются как потенциальные альтернативы Байдену. Это губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер, губернатор Мичигана Гретхен Уитмер, губернатор Колорадо Джаред Полис и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро. Все они выиграли губернаторские выборы со значительным процентом поддержки, но сейчас агитируют за Байдена и исключили возможность баллотироваться против него.

Еще один кандидат — 74-летняя сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая в свое время стала первой женщиной, избранной от штата на этот пост. Трижды появлялась в рейтинге 100 самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time, участвовала в президентских выборах США в 2020 году. Имеет научную степень доктора права, работала профессором права в юридических школах Университета Пенсильвании и Гарварда, специалист в области законодательства о банкротстве. Во время президентства Обамы занимала должность специального советника Бюро финансовой защиты потребителей.

Уоррен позиционировала себя борцом за средний класс, который "был подрезан, сжат и забит". Высказывала мнение, что богачи с Уолл-стрит "разрушили экономику и уничтожили миллионы рабочих мест".

Политик считается ведущим деятелем прогрессивного крыла партии. Является сторонницей инвестиций в возобновляемую энергетику и поддержки прав человека, в частности, права женщин на аборты.

Элизабет Уоррен и Джо Байден. Фото CNBC

"Кроме Обамы, Буттиджеджа и Ньюсома [на которых могут делать ставку демократы], еще рассматривается Элизабет Уоррен, которая до сих пор остается достаточно активной и от своих инициатив и президентских амбиций не отказывалась.

Из них всех Обама остается наиболее узнаваемой и медийной. Буттиджедж держится немного в тени, потому что он в администрации всего лишь министр транспорта, но у него безупречная репутация и отличный опыт исполнительной власти как на местах, так и на федеральном уровне. Он, в принципе, золотая акция демократов, которая действительно может сработать. Что касается Уоррена, то она менее популярна, хотя для левацки настроенной части Демократической партии она до сих пор в строю", — разъясняет Александр Краев, аналитик центра "Украинская призма".

По его словам, для объединения Демократической партии требуется умеренный и центристский кандидат. "Поэтому рассматриваем условно Ньюсома, Буттиджеджа и с некоторой долей вероятности — Уоррен", — резюмирует эксперт.

Напомним, ранее в интервью "Телеграфу" ветеран Службы внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан оценил влияние помощи от США на дальнейший ход российско-украинской войны.