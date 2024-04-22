Трамп проиграл битву против Украины в Конгрессе: теперь он может проиграть и президентские выборы

В течение девяти лет Трамп имел доминирующее влияние среди республиканцев. Сейчас он стремительно его теряет

Бывший президент США Дональд Трамп, похоже, теряет влияние в Республиканской партии, которое он имел в течение девяти лет. В частности, об этом свидетельствует принятие помощи Украине и другим союзникам США, несмотря на позицию Трампа, за которое в том числе голосовала часть республиканцев.

Об этом пишет влиятельное американское издание The Atlantic. Указывается, что такими темпами Трамп может, наконец, проиграть президентские выборы в ноябре 2024 года.

В течение девяти лет Трамп имел доминирующее влияние среди республиканцев, хотя его взгляды, а тем более его риторика очень часто противоречили основам политической платформы Республиканской партии – в том числе странная и малообъяснимая любовь к России и ее диктатору Владимиру Путину. В конце концов, Трамп даже внедрил в партии негласный принцип: хочешь иметь его благосклонность – стань врагом для Украины. Именно поэтому традиционно лояльные к Украине республиканцы начали массово выражать антиукраинские взгляды и блокировать военную помощь.

Однако "зашкварились" не все республиканцы — многих из них раздражала его позиция по отношению к Украине. Терпение лопнуло, когда Трамп начал открыто вредить собственной партии, сорвав достаточно выгодное для республиканцев двухпартийное соглашение по усилению границы с Мексикой. Потребовалось всего три месяца, чтобы часть партии восстала против Трампа, причем мишенью избрали не какого-то лояльного Трампу конгрессмена, а вопрос, который имел для него большую важность – блокирование предоставления Украине военной помощи.

Но это еще не все, поскольку голосование за помощь Украине в действительности – только часть большого процесса. Дело в том, что Трамп постепенно теряет лояльность не только среди однопартийцев, но и электората. На внутрипартийных праймериз очень многие голосовали за конкурентов Трампа, которые уже сняли свои кандидатуры – не желая отдавать голоса экс-президенту.

Еще одна плохая для Трампа новость – он теряет расположение спонсоров; это люди, добровольно совершающие денежные пожертвования в предвыборный фонд кандидата, которому симпатизируют. У штаба Байдена уже вдвое больше денег, чем у штаба Трампа – и это за полгода до выборов. Кроме того, внутренние проблемы США, на которых Трамп собирался строить кампанию, начинают исчезать: инфляция падает, преступность уменьшается, а самый большой козырь республиканцев – миграционный вопрос – дискредитировал он сам, заблокировав соглашение. А еще все это происходит на фоне все новых и новых судебных процессов против Трампа – как на поле коммерции, так и на его личных действиях.

"Каждое из этих предупреждений и неприятностей выбило Трампа из колеи. Он сдулся до такой степени, что больше не мог препятствовать оказанию помощи Украине в Конгрессе. Украина выиграла, Трамп проиграл. Это может повториться в следующем году", – резюмирует издание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что, по информации СМИ, в случае своей победы на президентских выборах в США Дональд Трамп якобы сможет закончить войну в Украине. Он мог бы давить на Украину, чтобы та отказалась от части своих территорий. Таким образом, якобы война завершилась бы через 24 часа. Важно учесть, что Трамп эту информацию не подтверждал.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Литвиненко предупредил западных политиков, в частности кандидата в президенты Штатов Дональда Трампа, относительно их идей протолкнуть преждевременное "мирное соглашение" относительно Украины, которое потребует от нее отказа от территории. Есть две причины, по которым это делать нельзя.

Как сообщалось ранее, 20 апреля Палата представителей проголосовала за раздельные пакеты помощи Украине, Израилю и Тайваню. "Украинский документ" получил поддержку 310 конгрессменов, а 112 высказались против. Теперь документ должен быть проголосован в Сенате и, наконец, попасть на подпись президенту Джо Байдену.

В Пентагоне сообщили, что военная помощь Украине начнет поступать в течение недели после окончательного принятия документа.