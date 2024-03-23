США снова ударили по хуситам: атаковали подземные хранилища террористов

Под удар попала столица Йемена, город Сана

Соединенные Штаты ночью 23 марта нанесли очередной удар по проиранским террористам-хуситам в Йемене. Мишенью для истребителей с авианосца ВМС США "Дуайт Д. Эйзенхауэр" стали подземные хранилища хуситов.

Об этом пишет издание The Times of Israel. Один из американских чиновников подтвердил удар, сказав, что цели находились в трех районах Йемена.

Среди других под удар, если верить свидетельствам очевидцев, столица Йемена, Сана. Там были сильные взрывы, над городом был виден дым. Официальные комментарии о пострадавших и причинах взрывов никто не давал, однако об атаке Саны сообщил йеменский хуситский телеканал "Аль-Масира".

Как уже писал "Телеграф", военный конфликт с хуситами не утихает, ведь после нескольких атак в Красном море на танкеры, их подозревают в перерезании кабелей интернета. Во вторник, 5 марта, стало известно, что повреждены три кабеля, которые обеспечивали глобальный интернет и коммуникации.

20 февраля террористы обстреляли ракетами британское грузовое судно, на борту которого находились химикаты – опасные удобрения. Судно получило сильные повреждения и частично затонуло: его удалось отбуксировать в порт и приступить к ликвидации последствий.

"Телеграф" также писал, что неурядицы в Красном море начинают создавать проблемы в Украине. И дело не только в том, что наши союзники вынуждены отвлекаться. Проблема в том, что террористы наносят ущерб мировой торговле. Как результат страдает Украина, которая много импортирует и экспортирует.