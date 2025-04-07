Может ли священник получить бронь от мобилизации

Есть обязательные требования для получения такой отсрочки

Священники в Украине подлежат бронированию от мобилизации. Это возможно, если представители духовенства находятся в утвержденном списке Государственной службы Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.

Об этом сообщает портал NV. Согласно решению Кабинета Министров от 26 декабря 2024 года, священнослужители могут быть временно освобождены от мобилизации.

Это решение стало частью более широкого подхода, который признает религиозные организации важными для функционирования экономики и жизнеобеспечения страны в условиях войны. Ведь, как неоднократно отмечали представители религиозных общин, мобилизация духовенства может привести к фактической остановке богослужений и потере доступа верующих к духовной поддержке.

Новые критерии для бронирования священнослужителей

21 марта 2025 года вступил в силу приказ ГЭСС №Н-21/11, который детализирует, какие религиозные организации могут претендовать на включение в перечень "существенных". Среди обязательных требований:

регистрация в ЕГР до 26 декабря 2024;

отсутствие связи с религиозными организациями, деятельность которых запрещена в Украине;

действующий устав;

отсутствие регистрации на временно оккупированной территории;

включение в Реестр неприбыльных учреждений;

представление соответствующей налоговой отчетности.

Если религиозная организация отвечает этим условиям, она может подать бронирование для таких должностей:

руководитель религиозного центра или общины;

заместитель руководителя (при наличии трудового договора);

священнослужитель в составе монастыря, братства или духовного заведения.

Однако отсрочку сможет получить только половина военнообязанных работников – по аналогии с другими предприятиями, признанными критически важными.

Также на них не распространяется правило об обязательной выплате минимальной зарплаты в 20 тысяч грн, что касается работников других организаций первой необходимости.

Кому могут отказать в бронировании

Новые правила не предусматривают автоматическое освобождение от мобилизации всего духовенства. В список не включаются:

студенты духовных учебных заведений;

монахи;

священнослужители УПЦ, аффилированной с Российской Православной Церковью.

Процедура бронирования духовенства также зависит от потребностей военных капелланов в ВСУ, Нацгвардии и пограничной службе, согласно квотам конфессионального представительства.

Ранее "Телеграф" писал, сколько времени занимает бронирование работников от мобилизации в 2025 году. Юристы объяснили, как предприятиям забронировать своих рабочих.