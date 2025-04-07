"Гибнут сотни": Выговский рассказал о количестве полицейских на фронте и о потерях

В настоящее время около 15 тысяч правоохранителей непосредственно участвуют на линии боевого столкновения

Работники полиции, как и другие защитники, воюют против России. Сейчас на фронте находится около 15 тысяч правоохранителей, и, к сожалению, потери среди личного состава есть регулярно.

Об этом рассказал глава Нацполиции Украины Иван Выговский в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа". Также он добавил, что полицейские также регулярно находятся в зоне проведения боевых действий для эвакуации населения и других задач.

"На самом деле у нас [служит в целом — ред.] около ста тысяч полицейских, из которых 25 процентов — это женщины. Из семидесяти пяти тысяч 17 процентов — это те молодые люди, которые не достигли мобилизационного возраста", — подчеркнул Выговский.

По словам Выговского, точные цифры потерь среди копов являются закрытой информацией, но речь идет о "сотнях" погибших правоохранителей. Он отметил, что потери значительны и случаются "почти каждый день".

"Гибнет, к сожалению, большое количество полицейских. Почти каждый день. Цифры, я уже говорил, конкретные называть не могу", — сказал глава Нацполиции.

Как уже отмечалось, в настоящее время около 15 тысяч правоохранителей непосредственно участвуют в линии боевого столкновения или выполняют функции по обеспечению публичного порядка, эвакуации и других задач в зоне проведения боевых действий.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине может появиться военная полиция. Представители этой службы получат широкие полномочия, среди которых задержание правонарушителей, проверка авто и не только.