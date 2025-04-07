Отключения света могут вернуться. Украинцам дали важный совет

Наблюдается рост уровня нагрузки на сеть

В Украине наблюдается значительный энергодефицит в системе, который может вызвать возврат графиков отключения. Украинцам советуют экономно использовать свет.

Как отмечают в "Укрэнерго", в результате непогоды обесточены 10 населенных пунктов в одной из областей. Нагрузка на электросеть во время похолодания выросла.

"Сегодня (7 апреля — Ред.) в период с 8:00 до 21:00 будет сохраняться необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности — ограничьте пользование мощными электроприборами в настоящее время и не включайте два мощных устройства одновременно", — призывают энергетики.

Уже с начала недели в Украине значительно ухудшилась погода, из-за шквального ветра и избыточных осадков свет исчез в 10 населенных пунктах. Энергетики пытаются быстро восстановить электроснабжение. Однако на фоне похолодания зафиксировано повышение электропотребления.

С утра 7 апреля уровень нагрузки на сеть вырос на 16 % и это в понедельник, когда большинство людей не дома. К тому же, облачная погода снижает эффективность работы солнечных электростанций, поэтому дефицит усиливается.

Речь не идет об отключении света, однако ситуация может стремительно измениться. "Укрэнерго" при необходимости может ввести плановые или аварийные графики отключений.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кому до конца войны не отключат свет.