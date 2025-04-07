В сети нет ни одного фото с ними. Как могли бы выглядеть тайные дети Путина от любовницы Кабаевой

Тайные дети диктатора ведут нелюдимый образ жизни — не ходят в обычные школы и не общаются с ровесниками

Президент РФ Владимир Путин – диктатор, развязавший войну в Украине. Алина Кабаева – бывшая российская спортсменка. Об их романе сплетничают даже в Кремле, а женщину называют "теневой первой леди". Журналисты проводили расследование, а в результате которых выяснилось, что у лидера страны-агрессорки есть дети от любовницы.

Слухи об этом романе не подтверждены, но на это и на наличие внебрачных детей "фюрера" указывают разные источники. "Телеграф" с помощью ИИ решил представить, как могут выглядеть тайные дети Путина и Кабаевой.

Что известно о романе Путина и Кабаевой

По некоторым данным, Путин и Кабаева познакомились в 2001 году. Тогда Ирина Ветер (тренерша) праздновала выступление российской сборной на чемпионате мира в Испании. На такое событие приехал Путин. Алина на соревнованиях травмировалась, потому не выступила перед президентом, как другие спортсменки. Однако девушка целый вечер рассказывала президенту о художественной гимнастике.

Некоторые СМИ даже сообщали о возможном браке между ними, что, предположительно, могло стать причиной развода Путина с его тогдашней женой Людмилой. Однако официального подтверждения этих отношений не было.

По данным расследования "Досье", Кабаева родила Путину двух сыновей: Ивана в 2015 году и Владимира в 2019 году. Роды проходили под наблюдением швейцарского врача, лично знакомого с Путиным.

Дети диктатора живут в полной секретности и под постоянным наблюдением Федеральной службы охраны (ФСО). Они не ходят в обычную школу, не контактируют с ровесниками и практически не имеют обычного детства. Перемещаются они только частными самолетами, элитными яхтами или специальным бронированным поездом. Живут дети Путина только в закрытых президентских резиденциях.

Как могли бы выглядеть потомки русского диктатора

Мы обратились к искусственному интеллекту с просьбой создать фото детей Путина и Кабаевой на основе их фотографий в молодости. Сейчас сыновьям диктатора 10 и 6 лет.

Фото: сгенерировано ИИ, Телеграф

Несмотря на отсутствие официальных заявлений, многочисленные расследования и сообщения СМИ указывают на тесные отношения между Путиным и Кабаевой, а также наличие у них общих детей. Однако из-за закрытости информации и отсутствия официальных комментариев многие детали остаются на уровне предположений и слухов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что любовница Путина предстала в новом облике. Пока бывшей спортсменке 41 год и она, похоже, пытается сохранить молодость всеми доступными способами.