Поврежденный "шахедом" дом в Луцке будет ремонтировать фирма с "российским следом"

На ремонт уже потрачены значительные средства

В Луцке дом на проспекте Возрождения, поврежденный российским "шахедом" летом 2024 года, будет ремонтировать ООО "Луцктехнострой", которое в прошлом имело связи с Россией. До 2015 года фирма называлась "совместное украинско-российское предприятие общество с ограниченной ответственностью "Луцктехнострой".

Об этом в Telegram сообщил главный редактор ИА "Конкурент" и депутат Луцкого городского совета Андрей Лучик. От вражеского удара пострадали последние этажи здания.

"Восстанавливали его долго, потому что никак не могли найти подрядчика. Потратили на ремонт около трех миллионов. Уже 2 апреля 2025 года департамент ЖКХ луцкой мэрии заказал услуги по капитальному ремонту. Стоимость – более 300 тысяч гривен", — пишет Лучик.

За эти средства подрядчику необходимо выполнить капитальный ремонт жилого дома. Конечная дата исполнения – 31 декабря 2025 года. Ожидаемая стоимость – 305 453 гривны.

"Договор заключили с ООО "Луцктехнострой". Зарегистрировано оно в областном центре на Лидавский. Основной вид деятельности — строительство трубопроводов. На рынке компания уже более 25 лет. Интересно, что до февраля 2015 года она имела несколько другое название — Совместное украино-российское предприятие общество с ограниченной ответственностью "Луцктехнострой". После февраля 2015-го приставка украино-российское исчезла из названия", — пишет депутат.

Эта информация подтверждается в решении Хозяйственного суда Волынской области от 2013 года. ОСМД "Перспектива 72" судилось с "Луцктехностроем". В материалах суда "Луцктехнострой" назван "совместное украино-российское предприятие Общество с ограниченной ответственностью "Луцктехнострой".

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