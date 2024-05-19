Нашли украинский след? В России активно ищут виновных в крушении вертолета президента Ирана

Поиски места крушения вертолета продолжаются

В Иране почти 10 часов продолжаются поиски места крушения вертолета, на котором летел президент страны Ибрагим Раиси. И хотя поиски еще продолжаются, но в российской части сети уже вовсю ищут на кого бы спихнуть ответственность за это.

В частности пропагандисты уже начали намекать, что союзника российского диктатора Владимира Путина устранили США. При этом доводы в некоторых случаях можно назвать комичными.

Так один из пропагандистов обратил внимание на "надежность" вертолетов Ми-171, что для него стало достаточным аргументом для того, чтобы считать, что аварию могли подстроить.

Вертолет Ми-171 эксплуатируется с 1992 года, и с тех пор было зафиксировано 13 аварий с их участием не считая крушения вертолета Раиси, но 3 из них произошли в 2023-24 годах. К тому же всего их было выпущено лишь немногим больше 260 штук, для сравнения Ми-8 было выпущено более 7,5 тысячи.

В свою очередь известная пропагандистка Маргарита Симоньян ударилась в лирику и намекнула на то, что ранение словацкого премьера Роберта Фицо и падение вертолета Раиси это звенья одной цепочки.

Тем временем российский политик Сергей Марков и ударился в еще более глубокую конспирологию и обвинил в возможной смерти Раиси авторов Википедии, приплетя к ним украинцев и США.

В то же время авторы одного из популярных российских telegram-каналов решили не заморачиваться с деталями и заявили, что президент Ирана пользовался не российским вертолетом, а американским.

Напомним, "Телеграф" ранее рассказывал, кто такой Ибрагим Раиси, а заодно и о том, почему им недовольны на Западе и в Украине.