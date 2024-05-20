Репрессии, сотрудничество с Путиным и спад экономики — западные СМИ о "заслугах" президента Ирана

Маловероятно, что внутренняя и внешняя политика Ирана изменятся после смерти Ибрахима Раиси.

"Телеграф" проанализировал, что о гибели иранского президента пишут американские и европейские медиа.

Наладил связи с РФ и Китаем

Как обращает внимание The New York Times, смерть Раиси произошла в момент турбулентности для Ирана, "столкнувшегося с углублением конфликта с Израилем". Погибший президент считался вероятным преемником аятоллы Али Хаменеи в должности верховного лидера — фактического руководителя страны.

"Вопрос правопреемства в Иране стал более актуальным, поскольку Хаменеи 85 лет, и он слаб. Выбор следующего верховного лидера является непрозрачным процессом политического соперничества и борьбы. Согласно конституции, выборный орган священнослужителей под названием Ассамблея экспертов избирает верховного лидера.

Раиси считали одним из главных претендентов на эту роль, и его поддерживала жесткая фракция, равно как и сын аятоллы Хаменеи Моджтаба, влиятельный священнослужитель, помогающий управлять делами отца. Смерть Раиси, по сути, прокладывает путь младшему Хаменеи стать преемником своего отца", — описывает медиа.

Самого Ибрахима Раиси политические аналитики описывали как лояльного исполнителя политики Хаменеи и того, кто способствовал росту власти Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в политике и экономике Ирана.

"Он не был тем, кто излучал харизму. Его выступления не побуждали людей выходить на улицы. Он проводил политику", — сказала Санам Вакил, директор программы Ближнего Востока и Северной Африки в Chatham House. "Более всего он был инсайдером режима. Он был идеологом, работавшим в системе и через систему".

NYT описывает, что во внешней политике Раиси отдавал приоритет более тесным отношениям с Россией и Китаем и уходу от Запада, заявляя, что Иран не может доверять Соединенным Штатам и Европе после краха ядерного соглашения. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вывел страну из соглашения по ядерной программе Ирана и ввел новые санкции против иранского режима.

При Раиси были восстановлены связи Ирана с давним региональным противником Саудовской Аравией. Две страны подписали в Пекине соглашение о возобновлении дипломатических отношений.

"Он также часто ездил в Москву, чтобы встретиться со своим российским коллегой, президентом Владимиром Путиным, и они углубили отношения в сфере безопасности и военной. Иран продавал беспилотники России, которая использовала их в войне в Украине, хотя господин Раиси отрицал эту роль".

Иран во время правления Раиси испытал серьезный экономический спад, вызванный международными санкциями и высоким уровнем безработицы.

"Если вы хотите подумать о его наследии, он оставил экономику страны в руинах, и страна стала более репрессивной", — сказал Сина Азоди, преподаватель по Ирану в Университете Джорджа Вашингтона. "Иран никогда не был демократическим или свободным, но с 2021 года политические репрессии усилились. Ни один голос несогласия не допускается".

Считается, что Раиси сыграл свою роль в нескольких наиболее репрессивных моментах истории Ирана, в том числе в подавлении протестов "Женщины, жизнь, свобода" 2022 года, после смерти 22-летней Махсы Амини. Она, арестованная за ненадлежащее ношение хиджаба, умерла под стражей полиции морали.

Британское издание The Times отмечает, что Ибрахим Раиси пользовался полной поддержкой аятоллы Хаменеи по поводу жестких репрессий внутри страны и его антиизраильской и антизападной позиции на мировой арене.

"Раиси был основным исполнителем директив Хаменеи и руководил страной на ежедневной основе, в то время как верховный лидер сидит на вершине власти Ирана. Однако президент является лицом режима, он подписывает его соглашения за рубежом и назначает министров правительства".

Нестабильность растет

В аналитическом материале от дипломатического редактора The Guardian Патрика Винтура говорится, что политический переходный период, связанный и с работой новоизбранного парламента, и с поиском преемника верховного лидера происходит в то время, "когда Иран не может позволить себе такую неопределенность, поскольку он сталкивается с вызовами Запада из-за своей ядерной программы, ужасной экономики и напряженных отношений с другими государствами Ближнего Востока, особенно в отношениях с Израилем и США".

"Возможная потеря Хосейна Амира Абдоллахияна, министра иностранных дел, в катастрофе лишь усугубляет чувство нестабильности в стране, которая гордилась контролем и предсказуемостью. Вероятным преемником является его заместитель Али Багери, но сторонники жесткой линии могут считать его слишком готовым к переговорам по ядерной программе Ирана", — пишет Винтур.

Новый президент страны должен быть избран в течение 50 дней, что дает верховному лидеру Али Хаменеи и его окружению относительно мало времени, чтобы выбрать кого-то, кто не только станет президентом в такое критическое время, но и будет иметь сильную позицию, сменив самого аятолла.

"Непосредственной задачей для любого нового лидера было бы контролировать не только внутреннее инакомыслие, но и фракционные требования внутри страны придерживаться более жесткой позиции с Западом и сближаться с Россией и Китаем".

Постоянным вызовом для Ирана остаются отношения с Израилем, достигшие нового уровня опасности в апреле.

Немецкий телеканал Welt называет Раиси "ультраконсервативным и ярым противником Израиля".

"В последние месяцы Раиси выступал преимущественно как ярый противник заклятого врага Ирана Израиля в войне в Газе. Он заверил в поддержке Ираном исламистского ХАМАСа в секторе Газа, напавшего на Израиль 7 октября, и спровоцировавшего войну. В воскресенье, незадолго до исчезновения его вертолета, он повторил, что Палестина является "важнейшим вопросом в мусульманском мире".

Мало что изменится

В материале газеты The Times of Israel говорится, что смерть Раиси и министра иностранных дел Абдоллахияна не изменит политику Ирана, но разожжет борьбу за власть в стране.

"Хотя смерть двух высокопоставленных иранских чиновников является драматическим развитием событий в то время, когда в регионе бушуют многочисленные конфликты, это, вероятно, не повлияет существенно на ход этих боев, поскольку решения по внешней политике и войне находятся в ведении верховного лидера Али Хаменеи", – отмечается в статье.

"Президент Исламской Республики является исполнителем, а не лицом, принимающим решение", — пояснил Джейсон Бродски, директор организации "Объединенные против ядерного Ирана". "Поэтому политика Исламской Республики, основы этой политики останутся неизменными".

Внезапная смерть президента Ирана создает вакуум власти, которым охотно воспользуются высокопоставленные чиновники, чтобы продвинуться дальше в структуре режима. Политические потрясения внутри страны могут отвлечь внимание от борьбы Тегерана против Иерусалима.

"Потеря двух чиновников в авиакатастрофе делает режим уязвимым и некомпетентным. Но если Хаменеи совершит плавный переход, Исламская Республика будет демонстрировать определенную степень стабильности в тяжелое время.

И остается вопрос, как западные лидеры отреагируют на смерть лидера, чья страна стоит за большой долей терроризма и нестабильности на Ближнем Востоке и за его пределами, не говоря уже о решающей военной поддержке войны России против Украины. Кроме того, Раиси руководил казнями тысяч политических заключенных после окончания ирано-иракской войны 1988 года.

Несомненно то, что усилия Ирана нанести вред Израилю и вытолкнуть США из региона будут продолжаться, даже если туман относительно судьбы Раиси теперь рассеялся".

Дипломатическая корреспондентка BBC Лиз Дюссет также отмечает, что смерть президента Ирана не изменит курс иранской политики и не поколебит Исламскую Республику.

"Но она проверит на прочность систему, в которой консервативные сторонники жесткой линии сейчас доминируют во всех ветвях власти, как выборных, так и невыборных".

Аналитик канала CNN Джером Тейлор, в свою очередь, отмечает, что в дополнение к другим вызовам режима, оппозиция духовному правлению остается глубоко укорененной среди многих иранцев: "Особенно молодежи, стремящейся к реформам, работе и уходу от удушающего религиозного правления".

Он напоминает, что страну потрясли протесты под руководством молодых иранцев после смерти Махсы Амини. В ответ на протесты иранские власти с тех пор усилили репрессии против инакомыслия. Репрессии привели к нарушениям прав человека, некоторые из которых являются "преступлениями против человечества", согласно отчету ООН, обнародованному в марте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Иране закончили поисковую операцию на месте гибели Раиси.