Тела распознать сложно: в Иране закончили поисковую операцию, новые видео с места гибели Раиси

Вертолет Bell-212 был американского производства

Все пассажиры в результате падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси погибли. Тела погибших направлены в Тебриз, поисковая операция завершена.

Об этом заявили в иранском обществе Красного Полумесяца. Там сообщили, что поисковая операция завершена.

"На месте разбиения вертолета не было обнаружено никаких признаков того, что находившиеся в вертолете люди живы", — цитирует Tasnim.

Узнать все тела на месте происшествия сложно. То, что нашли, погрузили в машины скорой помощи и вывезли с места аварии на опознание.

Как проходила поисковая операция

Гибель президента Ирана – что известно

В воскресенье, 19 мая, стало известно о том, что вертолет, на котором находился президент Ирана Эбрахим Раиси, потерпел крушение. Вертолет Bell-212 был американского производства. Новость об инциденте сообщило государственное телевидение Ирана. Но информация нуждалась в уточнении, ведь спасательная операция длилась до утра понедельника и была усложнена тяжелыми климатическими условиями. В понедельник, 20 мая, вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщение о гибели президента и его делегации во время крушения вертолета.

Предварительно вертолет врезался в гору из-за сложных погодных условий и плохой видимости. Это подтвердили синоптики, которые говорили, что в зоне крушения вертолета наблюдалась "термическая депрессия": облака снижались до земли, местами шел ливень с грозой, в облаках была болтушка.

Раиси и его сопровождение направлялись в Тебриз на вертолете после церемонии ввода в эксплуатацию плотины Кизгалааси, которая состоялась в присутствии президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Кроме президента Эбрахим Раиси, на борту находились: министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмети, аятолла провинции Тебриз Али Хашим, а также представитель лидера Исламской революции в провинции Восточный Азербайджан вместе с несколькими другими людьми.

Правительство Ирана созвало срочное совещание из-за гибели президента Раиси и других чиновников. Также остановлены вещания государственного телевидения, отменены матчи футбольной премьер-лиги, тегеранская биржа прекратила торги через день траура в стране.

Иранское госагентство также опубликовало фото кресла, где обычно сидел Раиси на заседаниях правительства. Его обернули черной лентой.

Кресло Эбрахим Раиси

"Телеграф" решил напомнить о том, кто такой Раисе. А сейчас рассказать, почему им недовольны на Западе и в Украине.