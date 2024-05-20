"Может ввергнуть в хаос": СМИ оценили последствия смерти президента Ирана

Раиси был непопулярен

После смерти президента Ирана Ибрагима Раиси в стране начнется борьба за власть. Это заставит режим в сжатые сроки найти нового президента.

Об этом пишет The Economist. Издание отмечает, что в смерти Раиси многое еще неясно, начиная с того, почему разбился вертолет.

"Официальная версия — плохая погода. Во время полета шел дождь и был туман, а видимость составляла всего несколько метров. Условия были настолько плохими, что спасатели не смогли прилететь на поиски президента, и даже беспилотники не смогли найти место крушения. Красный Полумесяц прибег к отправке поисковых групп пешком. Виновником катастрофы вполне может быть мать-природа", — говорится в материале.

При этом издание подчёркивает, что у Раиси был длинный список внутренних врагов, от относительных умеренных, которых он оттеснил на второй план, до консерваторов, которые считали его неумелым президентом. По мнению журналистов, "небезосновательно задаваться вопросом, не сговорились ли внутренние враги убить его".

"Неудивительно, что некоторые иранцы также задаются вопросом, не причастен ли Израиль к этой катастрофе. Два давних врага сцепились в прошлом месяце, после того как Израиль убил иранского генерала в Дамаске, а Иран в ответ выпустил более 300 ракет и беспилотников. Моссад, израильская шпионская служба, имеет долгую историю убийств своих врагов, в том числе в Иране, где она убила видных ученых-ядерщиков", — говорится в статье.

Однако, как отмечает The Economist, есть веские причины сомневаться в причастности Израиля. Издание подчеркивает, что Израиль никогда не заходил так далеко, чтобы убить главу государства, что было бы недвусмысленным актом войны и вызвало бы яростный ответ Ирана.

В то же время, по данным издания, Раиси был идеальным кандидатом на достижение консенсуса для раздираемого противоречиями режима. Никто не мог поставить под сомнение его жесткую линию поведения, но ему не хватало собственной базы власти.

"Религиозные консерваторы надеялись использовать его для продвижения своих интересов, как и военные из Корпуса стражей исламской революции. Без Раиси неясно, кто еще сможет занять эту роль", — пишет The Economist.

Издание отмечает, что в будущем Ирану предстоит решить важный вопрос преемственности. В прошлом месяце верховному лидеру Ирана Али Хаменеи исполнилось 85 лет.

"В последние годы иранцы считали, что есть только два ведущих кандидата, которые могут занять его место после смерти. Одним из них был второй сын Хаменеи, Моджтаба, который в последние годы подтянул свой религиозный авторитет и выступает за долговечность режима. Другим был Раиси. Хотя другие священнослужители упоминаются как "темные лошадки", трудно представить, что они получат достаточную поддержку", — говорится в статье.

The Economist подчёркивает, ни один из претендентов не имел очевидного преимущества. Раиси был непопулярен, а Моджтаба представляет собой наследственную передачу власти в режиме, который пришел к власти путем свержения наследственной монархии.

"В течение многих лет сторонники жесткой линии пытались обеспечить плавную преемственность: они поставили Эбрахима Раиси президентом, а в парламент пришли консерваторы. Теперь им, возможно, придется искать нового президента в кратчайшие сроки, а некоторые политики будут задаваться вопросом, не организовали ли другие политики крушение вертолета, чтобы продвинуть свои интересы. Режиму предстоят нервные дни", — подчеркивается в материале.

The Economist также отмечает, что противники Ирана, в том числе Америка, Израиль и Саудовская Аравия, рассматривают возможность углубления своих связей в сфере безопасности, чтобы противостоять Ирану. В то же время экономика Ирана приходит в упадок и может еще больше пострадать от ужесточения американских санкций.

"А смерть Раиси может также ввергнуть в хаос надвигающуюся на Иран борьбу, устранив одного из двух главных кандидатов на пост Хаменеи", — пишет издание.

Напомним, что вертолет с президентом Ибрагимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдоллахяном разбился в густом лесу в провинции Восточный Азербайджан. Он врезался в гору на высоте 2,5 километра.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему Ибрагима Раиси называли "Тегеранским мясником" и самозванным аятоллой.