Вертолет для самоубийства и звонки "с того света": в гибели президента Ирана много загадок

Вертолет врезался в гору на высоте 2,5 километра

После официального подтверждения гибели в результате падения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси появились загадочные подробности этого инцидента. Так, вышеуказанный вертолет Bell 212 уже называют транспортом для "самоубийства".

Ведь он не пригоден для полета в сложных метеоусловиях. Об этом пишет BILD.

Отмечается, что, по данным анализа Юлиана Рипке, Эбрахим Раиси летел в американском вертолете Bell 212, построенном в 1990-е. Он утверждает, что воздушное судно было непригодно для полета в сложных метеоусловиях. Это стало для экипажа и пассажиров "самоубийством".

"Если сообщения верны, Раиси летел на Bell 212 в погодных условиях, которые явно не подходят под правила визуальных полетов. Это просто самоубийство. Вертолет был непригоден для полетов в сложных метеорологических условиях. Сначала вертолет использовали ВВС (военно-воздушные силы) Ирана, но позже его перекрасили, чтобы придать более "гражданский вид"", — пишет Рипке.

Вертолет Bell 212

Кроме этого, вытекают еще интересные подробности со звонками "с того света", по словам Андрея Плахонина. Ведь имам Тебриз Мухаммед Али аль-Хашем, также погибший в аварии, по данным некоторых СМИ, якобы два раза звонил спасателям с места аварии. Он жаловался на самочувствие и громкие звуки сирен от скорых поблизости.

"Однако, какие могут быть сирены, если в радиусе как минимум десятка километров никакой техники с ними или без них не было, а также все, кто был в вертолете, погибли сразу", — пишет Плахонин.

Напомним, что вертолет с президентом Эбрахимом Раиси и министром иностранных дел Хоссейном Амиром-Абдоллахяном разбился в густом лесу на востоке Азербайджана. Он врезался в гору на высоте 2,5 километра.

Ранее "Телеграф" писал о том, что известно о погибшем президенте Ирана Эбрахиме Раиси.