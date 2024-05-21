Защитить предоставленное за деньги США: как Вашингтон наблюдает за помощью Украине

"Телеграф" рассказывает о структуре американского надзора за помощью Киеву.

В июне 2022 года, менее чем через четыре месяца после начала полномасштабной войны в Украине, в США была создана Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной.

Об этом говорится в материале "Телеграфа" "За помощью США Украине наблюдают более 200 спецработников: эксклюзивные подробности".

В состав группы входят сразу 23 надзорных органа американского правительства, которые координируют работу между ведомствами, проводящими соответствующие проверки, оценки и расследования.

Главными в группе являются три органа:

Офис генерального инспектора Пентагона;

Государственный департамент;

Агентство США по международному развитию (USAID).

Они и распоряжаются наибольшим количеством средств, выделяемых Конгрессом для Украины. Общая сумма поддержки составляет 174,2 млрд долларов.

Надзор за американскими деньгами, конечно, невозможен без сотрудничества Вашингтона с Киевом. К примеру, у Офиса генинспектора Пентагона подписаны Меморандумы о взаимопонимании с Национальным антикоррупционным бюро Украины, Государственным бюро расследований, Нацполицией и Главной инспекцией украинского Минобороны.

"Надзор за помощью США включает как программное наблюдение, так и расследование. Этому способствует взаимодействие между высокопоставленными лидерами правительства и гражданского общества США и Украины, а также меморандумы о взаимопонимании, которые гарантируют нам получение информации, необходимой для всей нашей деятельности.

Во время взаимодействия руководства проводятся обсуждения, подчеркивающие необходимость сотрудничества, прозрачности и подотчетности со стороны всех заинтересованных сторон для защиты помощи, предоставляемой Украине за счет средств налогоплательщиков США. Лидеры также обсуждают меры, направленные на защиту помощи США", — пояснил "Телеграфу" генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Украина настаивает на разрешении наносить удары по целям на территории России оружием американского производства.