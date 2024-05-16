Борьба с коррупцией: в США сделали неприятное заявление для Украины

Есть значительная обеспокоенность коррупцией в деятельности Верховной Рады Украины

Украина прилагает усилия для борьбы с коррупцией в стране, однако в том деле она сталкивается с препятствиями на пути к прозрачности.

Об этом сказано в докладе генерального инспектора Пентагона в Конгрессе США. Его в своем Telegram-канале процитировал блогер Лачен.

Отмечается, война в Украине создала возможности для коррупции, включая взятки, "откаты" и завышенные закупки у Министерства обороны. Особенно это касается сферы закупок летательного оружия.

Также есть значительная обеспокоенность коррупцией в деятельности Верховной Рады Украны. Не являются исключением и другие секторы правительства.

"По данным Госдепа, проблемы с коррупцией и верховенством права в Украине — наибольший вызов для послевоенного восстановления экономики и привлечения иностранных инвестиций", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине только 1 из 10 коррупционеров оказывается за свои преступления за решеткой. В целом, шанс попасть в тюрьму по такой причине составляет лишь 9%. В большинстве случаев наказание ведет к штрафу как к основному наказанию.