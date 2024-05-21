Рус

Захистити надане за гроші США: як Вашингтон наглядає за допомогою Україні

Автор
Ольга Кирилова Ольга Кирилова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як Вашинтон наглядає за допомогою Україні
Як Вашинтон наглядає за допомогою Україні. Фото Getty Images

"Телеграф" розповідає про структуру американського нагляду над допомогою Києву.

У червні 2022 року, менш аніж через чотири місяці після початку повномасштабної війни в Україні, в США було створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду за Україною.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "За допомогою США Україні наглядають понад 200 спецпрацівників: ексклюзивні подробиці".

До складу групи входять одразу 23 наглядові органи американського уряду, які координують роботу між відомствами, що проводять відповідні перевірки, оцінки та розслідування.

Головними в групі є три органи:

  • Офіс генерального інспектора Пентагону;
  • Державний департамент;
  • Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Вони й розпоряджаються найбільшою кількістю коштів, які Конгрес виділяє для України. Наразі загальна сума підтримки складає 174,2 млрд доларів.

Нагляд за американськими грошима, звісно, неможливий без співпраці Вашингтона з Києвом. До прикладу, Офіс генінспектора Пентагону має підписані Меморандуми про взаєморозуміння з Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, Нацполіцією та Головною інспекцією українського Міноборони.

"Нагляд за допомогою США включає як програмний нагляд, так і розслідування. Цьому сприяє взаємодія між високопоставленими лідерами уряду та громадянського суспільства США і України, а також меморандуми про взаєморозуміння, які гарантують нам отримання інформації, необхідної для всієї нашої діяльності.

Під час взаємодії керівництва проводять обговорення, які підкреслюють необхідність співпраці, прозорості та підзвітності з боку всіх зацікавлених сторін для захисту допомоги, яку надають Україні за рахунок коштів платників податків США. Лідери також обговорюють заходи, спрямовані на захист допомоги США", — пояснив "Телеграфу" генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.

Теги:
#США #Конгрес #Вашингтон