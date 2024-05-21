Захистити надане за гроші США: як Вашингтон наглядає за допомогою Україні

"Телеграф" розповідає про структуру американського нагляду над допомогою Києву.

У червні 2022 року, менш аніж через чотири місяці після початку повномасштабної війни в Україні, в США було створено Міжвідомчу робочу групу з нагляду за Україною.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу" "За допомогою США Україні наглядають понад 200 спецпрацівників: ексклюзивні подробиці".

До складу групи входять одразу 23 наглядові органи американського уряду, які координують роботу між відомствами, що проводять відповідні перевірки, оцінки та розслідування.

Головними в групі є три органи:

Офіс генерального інспектора Пентагону;

Державний департамент;

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Вони й розпоряджаються найбільшою кількістю коштів, які Конгрес виділяє для України. Наразі загальна сума підтримки складає 174,2 млрд доларів.

Нагляд за американськими грошима, звісно, неможливий без співпраці Вашингтона з Києвом. До прикладу, Офіс генінспектора Пентагону має підписані Меморандуми про взаєморозуміння з Національним антикорупційним бюро України, Державним бюро розслідувань, Нацполіцією та Головною інспекцією українського Міноборони.

"Нагляд за допомогою США включає як програмний нагляд, так і розслідування. Цьому сприяє взаємодія між високопоставленими лідерами уряду та громадянського суспільства США і України, а також меморандуми про взаєморозуміння, які гарантують нам отримання інформації, необхідної для всієї нашої діяльності.

Під час взаємодії керівництва проводять обговорення, які підкреслюють необхідність співпраці, прозорості та підзвітності з боку всіх зацікавлених сторін для захисту допомоги, яку надають Україні за рахунок коштів платників податків США. Лідери також обговорюють заходи, спрямовані на захист допомоги США", — пояснив "Телеграфу" генеральний інспектор Міноборони США Роберт Сторч.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Україна наполягає на дозволі завдавати ударів по цілях на території Росії зброєю американського виробництва.