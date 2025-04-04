Эти элегантные ворота возле метро "Арсенальная" на самом деле первое, что раньше видели гости города (фото)

Монументальное сооружение в стиле позднего классицизма, украшенное колоннами и чугунными маскаронами с головами львов, сегодня привлекает туристов и напоминает о славном прошлом столицы.

Киевская крепость, в состав которой входят Никольские ворота, является одним из самых больших фортификационных сооружений Европы. Ее история уходит в 5-6 веков н.э., когда на месте современного Киева существовала скифская и сарматская крепость.

Никольские ворота является одной из самых значительных достопримечательностей Киевской крепости, сохранившейся до наших дней. Расположенное на улице Ивана Мазепы близ метро "Арсенальная", это монументальное сооружение является свидетелем многих исторических событий и важным элементом оборонной системы города.

Крепость, в состав которой входят Никольские ворота, должна была быть не просто оборонительной постройкой, но и "нарядной", с красивым видом. Киевский историк М. Сементовский в путеводителе по городу за 1860 год назвал Никольские ворота "удивительно изящными". В 1930 году в путеводителе Ф. Эрнста так говорилось о Николаевской твердыне (Киевская крепость): «Вся она выдержана в одном характере — она состоит из суровых желто-кирпичных сооружений с мощными стенами, глубокими амбразурами, бастионами, казематами и валами, которые напоминают английские средневековые замки. у, которые разделяют мощные тройные колонны с великолепными бронзовыми капителями и масками львов на половинках ворот.

Никольские ворота — первое сооружение, которое видели раньше гости Киева. Именно через них можно было попасть в верхний город.

История создания и архитектурные особенности

На месте Никольских врат ранее располагался артиллерийский полевой двор, который был показан на Генеральном плане Киева 1745 года. Ворота были построены в 1846 году в стиле позднего классицизма как главный, парадный въезд на территорию крепости. Они состоият из массивного каменного портала с двумя проездами, украшенного колоннами и архитектурными деталями. Над воротами располагалась сторожевая башня, с которой производился надзор за окрестностями. Чугунные литые маскароны с головами львов, созданные в 1852 году, украшали деревянные створки Никольских ворот и сейчас реставрируются.

Никольские ворота в разные исторические периоды

На протяжении своей истории Никольские ворота были свидетелями многих важных событий. Ведь Киевская крепость имела важное стратегическое значение на протяжении веков и была свидетелем многих исторических фактов, включая наполеоновскую и Вторую мировую войну. В мирное время она служила проезду военных и гражданских лиц, а во время войн становилась важным оборонным пунктом.

Во время Второй мировой войны немцы забрали ключ от Никольских ворот из исторического музея. Ключ был найден солдатами во время боев за Тернополь в апреле 1944 года и возвращен Никите Хрущеву в мае того же года. После освобождения Киева от немецкой оккупации, над арками ворот остался венгерский герб, позже закрытый фанерной доской.

Современное состояние и значение для города

Сегодня Никольские ворота являются памятником архитектуры национального значения и популярным туристическим объектом. Несколько лет назад завершилась реставрация ворот, во время которой был восстановлен их исторический вид и укреплены конструкции.

В разные периоды истории ворота использовались для разных нужд, но всегда оставались символом могущества и неприступности Киевской крепости. Они не только ценный исторический объект, но и важный элемент городского ландшафта, напоминающий о славном прошлом Киева.

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