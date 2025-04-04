Всего два средства — и окна сияют: простой метод, о котором знают не все

Чтобы сделать окна идеально чистыми, вам потребуется минимум усилий

В этом месяце Пасха, и, как принято перед праздниками, многие начинают генеральную уборку, уделяя особое внимание стирке тюля и мытью окон. Справиться с этим быстро и без лишних трат можно благодаря простому лайфхаку, который поможет добиться идеальной чистоты.

Часто на окнах остается грязь и пыль, которую бывает сложно убрать, не оставив разводов. Но это выполнимая задача, и для этого необязательно покупать дорогую химию. В материале Homesandgardens поделились методом, который знают не все хозяйки.

Как быстро помыть окна без разводов

Чтобы окна заблестели, как зеркала, и не оставили ни единого развода, возьмите два дешевых средства для приготовления раствора. Что понадобится:

два литра воды;

половина чайной ложки средства для мытья посуды;

¼ чашки белого уксуса;

Такое сочетание ингредиентов позволяет не только очистить стекла от грязи, но и нейтрализовать следы на поверхности, создавая идеальный блеск.

Как отмыть окна от грязи без разводов, Фото: Freepik

Полученный раствор залейте в пульверизатор, чтобы удобнее было распылять на стекла. Работайте с окнами поочередно, начиная с верхних участков и постепенно двигаясь вниз. Сразу после того как распылите раствор, используйте мягкую губку или тряпку, чтобы аккуратно протереть стекло, удаляя грязь и лишнюю влагу.

А вот и секрет: чтобы избежать разводов, важно протирать стекло мягкой микрофиброй. Это поможет не только идеально высушить окна, но и предотвратить появление лишних следов. Протирайте стекло тканью, двигаясь по диагонали. Этот метод помогает равномерно распределить средство и добиться идеальной чистоты без разводов.

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