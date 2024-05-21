За помощью США Украине наблюдают более 200 спецработников: эксклюзивные подробности

К надзору с помощью Вашингтона Киеву привлечены несколько сотен человек.

По состоянию на май 2024 года Конгресс США выделил Киеву 174,2 млрд долларов экстренного дополнительного финансирования в ответ на российское вторжение в Украину. Из этой суммы 110,7 миллиарда прошли непосредственно Министерство обороны США и пошли на связанную с оборонными делами деятельность.

Инфографика из отчета по операции "Атлантическая решимость"

Американское правительство координирует военную помощь Украине в рамках операции "Атлантическая решимость" (англ. Operation Atlantic Resolve или OAR), созданной в 2014 году после российского вторжения в Крым и обновленной после полномасштабной агрессии Москвы. Она направлена не только на поддержку Киева, но и на укрепление НАТО и сдерживание российской агрессии против Альянса.

Как Соединенные Штаты осуществляют надзор за многомиллиардной помощью, предоставленной Киеву, и как сотрудничают с украинскими чиновниками для этого — читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа".

Надзор и расследование

Так, в июне 2022 года, менее чем через четыре месяца после начала полномасштабной войны в Украине, в США была создана Межведомственная рабочая группа по надзору за Украиной (англ. Ukraine Oversight Interagency Working Group). В ее состав входят 23 надзорных органа американского правительства, которые обмениваются информацией, разрабатывают планы и координируют работу между ведомствами, которые проводят проверки, оценки и расследования помощи правительства США Украине.

Среди таких органов – Офис генерального инспектора Министерства обороны США. Конгресс назначил генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча специальным генеральным инспектором операции "Атлантическая решимость".

Таким образом, Офис генерального инспектора Минобороны США, Госдеп и USAID являются главными органами упомянутой Межведомственной рабочей группы.

"Надзор с помощью США включает как программное наблюдение, так и расследование. Этому способствует взаимодействие между высокопоставленными лидерами правительства и гражданского общества США и Украины , а также меморандумы о взаимопонимании, которые гарантируют нам получение информации, необходимой для всей нашей деятельности.

Во время взаимодействия руководства проводятся обсуждения, подчеркивающие необходимость сотрудничества, прозрачности и подотчетности со стороны всех заинтересованных сторон для защиты помощи, предоставляемой Украине за счет средств налогоплательщиков США. Лидеры также обсуждают меры, направленные на защиту помощи США", — объясняет "Телеграфу" генеральный инспектор Минобороны США, специальный генеральный инспектор операции "Атлантическая решимость" Роберт Сторч.

К примеру, офис генинспектора Пентагона подписал Меморандум о взаимопонимании с Национальным антикоррупционным бюро Украины, Государственным бюро расследований, Нацполицией и Главной инспекцией Министерства обороны Украины.

В настоящее время Офис генинспектора Минобороны США насчитывает более 200 сотрудников, занимающихся разными аспектами надзорной работы по Украине. В посольстве США в Киеве работают четыре сотрудника, в том числе два спецагента. В январе 2024 года инспектор Роберт Сторч вместе с коллегами из Государственного департамента и USAID лично посещал Украину, чтобы получить информацию из первых уст.

"Основная миссия сотрудников Офиса генерального инспектора Министерства обороны состоит в том, чтобы обеспечить независимый и эффективный надзор за программами и операциями правительства США, связанными с Украиной. Это осуществляется путем общих или индивидуальных аудитов, проверок, оценок и расследований", — отмечает " Телеграфу" Молли Халперн, пресс-секретарь Офиса генерального инспектора Пентагона.

Какие результаты

Генеральные инспекторы Пентагона, Госдепа и USAID недавно запустили официальный сайт, на котором размещены последние обновления и отчеты о надзорной работе.

Например, в феврале 2023 года одна из оценок показала, что часть вооружения и оборудования, которое Министерство обороны США разместило в Европе и передало ВСУ, не работало из-за ненадлежащего обслуживания и плохого состояния военных складов.

В июне 2023 года другая оценка показала, что во время передачи товаров военного назначения представителям украинского правительства, которые были доставлены воздухом в польскую Ясенку, персонал Министерства обороны США не имел необходимой отчетности относительно тысяч единиц оборудования.

В январе 2024 года оценка обнаружила, что, несмотря на некоторые улучшения, работа личного состава США в Европе не в полной мере отвечает требованиям "усиленного мониторинга конечного использования" оборудования, переданного ВСУ.

Так, федеральный закон требует именно усиленного мониторинга за использованием вооружения, предоставленного Киеву США, если оно содержит чувствительные технологии; особенно уязвимо к неправильному использованию; или чья уязвимость может иметь значительные последствия для национальной безопасности Америки. Это, например, ракеты для комплексов Javelin и Stinger, дроны Switchblade и ракеты AMRAAM. Большая часть этого вооружения сразу используются на передовой, поэтому провести полноценный мониторинг, очевидно, сложно.

Под механизмы надзора подпадают и расходы в рамках недавно одобренного Конгрессом законопроекта о 61 млрд дол. дополнительного финансирования для Украины (из которых 48,4 млрд долларов распоряжается Пентагон), чтобы обеспечить прозрачность этого процесса.