США и Украина заключат договор о безопасности: Блинкен озвучил внушительные подробности

США намерены укреплять ВПК Украины

США хотят заключить с Украиной соглашение о безопасности сроком на 10 лет. Поддержка, которую готовы оказывать Штаты, будет касаться разных военных вопросов.

Об этом во время выступления в Киевском политехническом институте сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он добавил, что Америка заинтересована в Украине, как в стране с сильным военно-промышленным комплексом.

"В нашем соглашении, рассчитанном на 10 лет, США будут поддерживать украинскую безопасность и оборону по целому спектру военных возможностей, от ПВО до дронов и до разминирования", — сказал Энтони Блинкен.

Он добавил, что двустороннее долгосрочное соглашение будет направлено на то, чтобы укрепить украинский ВПК. В частности, помочь Украине наладить производство артиллерийских снарядов, средств ПВО и другого критически важного вооружения

Более того, в документе будет прописан механизм консультаций в случае нападения.

"Если Россия или кто-либо еще нападет на Украину, мы немедленно совместно с Украиной будем работать на самом высоком уровне, чтобы согласовать лучший ответ на угрозу", — сказал госсекретарь США.

Кроме этого Энтони Блинкен высказался о вступлении Украины в НАТО. По его словам, США уже сейчас предпринимают шаги, которые помогут нашей стране в дальнейшем быстро стать членом Альянса.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба перекусили в известной киевской пиццерии. В заведении из сопровождала охрана.