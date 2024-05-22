США вооружают Африку вместо Украины: Белый дом нарвался на критику даже от республиканцев

Это делается без одобрения Конгресса

Республиканцы раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за то, что она в обход законодателей отправила вооружение в Кению, вместо того, чтобы передать его Украине. Кенийские войска, развернутые на Гаити, получили военное оборудование на десятки миллионов долларов, тогда как оно могло бы быть использовано для помощи Киеву.

Как пишет Politico, двое республиканцев — председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол (от Техаса) и член Комитета по иностранным делам Сената Джим Риш (от Айдахо) направили письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену. В нем они подвергли критике администрацию Байдена за использование президентских полномочий для ускоренного выделения 60 миллионов долларов военной помощи Гаити. Она предназначена для подавления банд, которые сеют хаос в стране. В пакет помощи вошли винтовки, боеприпасы и бронетехника для кенийских войск, которые направляются на остров.

В своем письме законодатели обвиняют администрацию США за поспешное финансирование неопределенной и бессрочной операции на Гаити. Это делается без одобрения Конгресса.

В статье отмечается, что такой шаг администрации Байдена вызывает беспокойство, что помощь США Гаити может негативно отразиться на Украине. Дело в том, что Киеву Белый дом также направляет оборудование непосредственно со складов Пентагона. В то же время невозможно сказать, сколько вооружения потребуется для того, чтобы взять под контроль банды, которые с каждым днем становятся сильнее и влиятельнее.

"Вооруженные силы проводят внутренний аудит запасов, чтобы увидеть, что они могут выделить для Гаити — что ставит их в прямую конкуренцию с Украиной за ресурсы", — сказал помощник представителя Республиканской партии на условиях анонимности.

В свою очередь в Госдепе заявили, что США "реагируют на многочисленные критические потребности во всем мире, и сценарии развития событий в Украине и Гаити разные. Чиновник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что поддержка Гаити не лишает США возможности помогать Украине и не ограничивает эту помощь.

"Оба приоритета важны, и в каждом случае мы определяем поддержку с учетом потребностей наших партнеров", — подчеркнул он.

Как сообщал "Телеграф", конгрессмены США обратились к администрации Джо Байдена по поводу изменения политики в отношении Украины. Они просят разрешения для ВСУ на применение западного оружия по территории России.