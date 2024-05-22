США озброюють Африку замість України: Білий дім нарвався на критику навіть від республіканців

Це робиться без схвалення Конгресу

Республіканці розкритикували адміністрацію президента США Джо Байдена за те, що вона, оминаючи законодавців, відправила озброєння до Кенії, замість того, щоб передати його Україні. Кенійські війська, розгорнуті на Гаїті, отримали військове обладнання на десятки мільйонів доларів, тоді як воно могло б бути використане для допомоги Києву.

Як пише Politico, двоє республіканців — голова Комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол (від Техасу) та член Комітету із закордонних справ Сенату Джим Ріш (від Айдахо) надіслали листа державному секретареві США Ентоні Блінкену. У ньому вони критикували адміністрацію Байдена за використання президентських повноважень для прискореного виділення 60 мільйонів доларів військової допомоги Гаїті. Вона призначена для придушення банд, що сіють хаос у країні. До пакету допомоги увійшли гвинтівки, боєприпаси та бронетехніка для кенійських військ, які прямують на острів.

У своєму листі законодавці звинувачують адміністрацію США за поспішне фінансування невизначеної та безстрокової операції на Гаїті. Це робиться без схвалення Конгресу.

У статті наголошується, що такий крок адміністрації Байдена викликає занепокоєння, що допомога США Гаїті може негативно вплинути на Україну. Річ у тім, що Києву Білий дім також передає обладнання безпосередньо зі складів Пентагону. Водночас неможливо сказати, скільки озброєння знадобиться для того, щоб взяти під контроль банди, які з кожним днем стають сильнішими та впливовішими.

"Збройні сили проводять внутрішній аудит запасів, щоб побачити, що вони можуть виділити для Гаїті, що ставить їх у пряму конкуренцію з Україною за ресурси", — сказав помічник представника Республіканської партії на умовах анонімності.

Своєю чергою у Держдепі заявили, що США "реагують на численні критичні потреби в усьому світі, і сценарії розвитку подій в Україні та Гаїті різні". Чиновник, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що підтримка Гаїті не позбавляє США можливості допомагати Україні та не обмежує цю допомогу.

"Обидва пріоритети важливі, і в кожному випадку ми визначаємо підтримку з урахуванням потреб наших партнерів", — наголосив він.

Як повідомляв "Телеграф", конгресмени США звернулися до адміністрації Джо Байдена щодо зміни політики щодо України. Вони просять дозволу для ЗСУ застосовувати західну зброю для ударів по території Росії.