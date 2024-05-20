Делать, а не болтать: экс-министр обороны США прокомментировал возможность введения войск НАТО в Украину

Гейтс пошутил, что у некоторых европейских лидеров точно схватило сердце от такой идеи

НАТО не должно исключать возможности введения войск в Украину, поскольку в этом может возникнуть необходимость. Однако европейские лидеры должны быть готовы ввести войска, не афишируя этого, а сейчас они в основном говорят о таком варианте публично.

Об этом сказал бывший министр обороны США Роберт Гейтс, сообщает "Голос Америки". По его словам, такое решение лучше принять и реализовать без долгих публичных обсуждений.

"Наверное, у некоторых европейских лидеров схватило сердце, когда Макрон заявил об отправке войск НАТО… Меня беспокоит, что наше правительство слишком много говорит, как и другие некоторые правительства. Иногда лучше делать и не говорить, что ты это делаешь. Думаю, тема введения войск НАТО в Украину вызывает значительную обеспокоенность не только в США, но и в Европе", – сказал он, комментируя возможность такого решения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале 2024 года президент Франции сделал заявление о возможном введении войск НАТО на территорию Украины. Он отметил, что такой вариант нельзя исключать.

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что военные страны могут быть направлены в Украину, вызвали неоднозначную реакцию мирового общества. Но спецназовцы и сотрудники других спецслужб находились в Украине с начала полномасштабного вторжения. Поэтому французские спецназовцы могут быть направлены Францией в Украину, чтобы защищать "некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России".

Макрон после своих заявлений о возможности отправки армии в Украину, назвал два условия, которые будут способствовать этому. Одна из них – прямой запрос Киева, а вторая – значительный прорыв России на фронте.