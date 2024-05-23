Друг Путина хочет развалить государство Босния и Герцеговина? Додик выступил с заявлением

Главный сепаратист Балкан уже определился с дальнейшими действиями

Президент Республики Сербской Милорад Додик в ближайшее время планирует заявить о намерении выйти из состава государства Босния и Герцеговина. Он сделает официальное предложение федеративным властям в течение 30 дней.

Додик заявил о необходимости "мирной демаркизации" (то есть, проведении линии государственной границы). Его цитирует NIN.

Додик заявил о выходе Республики Сербской из Боснии и Герцеговины

"Сегодня мы начинаем с официального решения по обращению к мирному размежеванию. Мы будем предлагать сначала уточнить политические компетенции в отношении субъектов, а также сохранить и оставить нынешнюю модель функционирования экономики, и в течение нескольких лет адаптировать его к модели мирного разграничения", — сказал Додик.

Он заявил, что боснийцы не уважают сербов, поэтому сербы больше не могут жить в этом государстве. Он также высказался о проекте резолюции ООН.

Международное сообщество хочет сделать 11 июля Международным днем памяти жертв геноцида в Сребренице. Речь идет о событиях 1995 года, когда сербы убили около 8000 боснийских мусульман (мужчин и подростков).

Додик обвинил "международное сообщество" в том, что они уничтожают совместные институты Боснии и Герцеговины. Хотя он сам не раз говорил о выходе Республики Сербской из состава Боснии и Герцеговины.

Государственное устройство Боснии и Герцеговины

Босния и Герцеговина — федеративное государство, расположенное в северо-западной части Балканского полуострова. Оно основано в 1992 году после провозглашения независимости от Югославии. Состоит из двух энтитетов (образований) и отдельного округа. У каждого энтитета есть собственная Конституция, но она согласуется с Конституцией Боснии и Герцеговины.

В стране проживает более 3,8 млн. человек. Боснийцы-мусульмане составляют почти половину населения – 48%. Основными народами страны являются сербы (37%) и хорваты (14%). Большинство населения исповедует ислам.

У государства одна столица – Сараево. Это столица обоих энтитетов. У государства три официальных языка: боснийский, хорватский и сербский.

Больше всего территории занимает Федерация Боснии и Герцеговины — 51% территории. В ее состав входит 10 кантонов, которые делятся на 79 общин.

Территориальное разделение государства Босния и Герцеговина

Республика Сербская занимает 49% территорий. Разделяется на 6 городов и 57 общин.

Округ Брчко является отдельной областью. С 1999 года управляется раздельно от энтитетов.

Отметим, что высшим законодательным органом Боснии и Герцеговины является Парламентарная скупщина, которая состоит из Представительской палаты и Палаты народов. Две трети представителей избирается на территории Федерации Боснии и Герцеговины, а одна треть – на территории Сербской республики.

Исполнительные власти страны находятся в руках коллективного Президиума. Он состоит из трех человек — боснийца, хорвата и серба. Их выбирают на выборах, срок мандата составляет 4 года. В Республике Сербской выбирают представителя от сербов, а в Федерации Боснии и Герцеговины — представителей от боснийцев и хорватов. Национальные меньшинства не имеют права избираться в Президиум.

Совет министров Боснии и Герцеговины выполняет функции правительства. Также у страны есть 9 министерств.

Вооруженные силы были объединены в 2005 году. Они состоят из 3-х полков (бригад).

Мусульманская Армия Республики Босния и Герцеговина. Хорватский совет обороны. Войска Республики Сербской.

Министерство обороны Боснии и Герцеговины руководит Вооруженными силами страны. Отсутствует обязательный призыв. Количество активных военных составляет 10 тысяч, еще 5 тыс. резервных военных. Кроме них есть 1000 гражданских, работающих в Вооруженных Силах. Оружие они закупают у следующих стран: США, России, Китая, Германии, Италии, Турции и Румынии.

Отметим, что Босния и Герцеговина граничит с Сербией. Недавно эта страна поддержала территориальную целостность Украины. Однако Сербия до сих пор не готова вводить санкции против России.

Ранее "Телеграф" писал, что сербский президент Александар Вучич напугал жителей страны своим сообщением в соцсетях. Он писал о трудных временах. Эксперты проанализировали его заявление.