Друг Путіна хоче розвалити державу Боснія і Герцеговина? Додік виступив із заявою

Головний сепаратист Балкан вже визначився з подальшими діями

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік найближчим часом планує заявити по намір вийти зі складу держави Боснія і Герцеговина. Він зробить офіційну пропозицію федеративній владі протягом 30 днів.

Додік заявив про необхідність "мирної демаркізації" (тобто, проведенні лінії державного кордону). Його цитує NIN.

Додік заявив про вихід Республіки Сербської з Боснії і Герцеговини

"Сьогодні ми починаємо з офіційного рішення щодо звернення до мирного розмежування. Ми будемо пропонувати спочатку уточнити політичні компетенції щодо суб'єктів, а також зберегти та залишити нинішню модель функціонування економіки, і протягом кількох років адаптувати його до моделі мирного розмежування", — сказав Додік.

Він заявив, що боснійці не поважають сербів, тому серби більше не можуть жити у цій державі. Він також висловився про проєкт резолюції ООН.

Міжнародна спільнота хоче зробити 11 липня Міжнародним днем пам'яті жертв геноциду в Сребрениці. Йдеться про події 1995 року, коли серби вбили близько 8000 боснійських мусульман (чоловіків та підлітків).

Додік звинуватив "міжнародну спільноту" у тому, що вони знищують спільні інституції Боснії та Герцеговини. Хоча він сам неодноразово говорив про вихід Республіки Сербської зі складу Боснії та Герцеговини.

Державний устрій Боснії і Герцеговини

Боснія і Герцеговина — федеративна держава, яка знаходиться у північно-західній частині Балканського півострова. Вона утворилась у 1992 році, відділившись від Югославії. Складається з двох ентитетів (утворень) та окремого округу. У кожного ентитету є власна Конституція, але вона узгоджується з Конституцією Боснії і Герцеговини.

У країні проживає понад 3,8 млн людей. Боснійці-мусульмани складають майже половину населення — 48%. Також основними народами країни є серби (37%) та хорвати (14%). Більшість населення сповідує іслам.

У держави одна столиця — Сараєво. Вона є столицею обох ентитетів. У держави три офіційні мови: боснійська, хорватська та сербська.

Найбільше території займає Федерація Боснії і Герцеговини — 51% території. До її складу входить 10 кантонів, які поділяються на 79 громад.

Територіальний розподіл держави Боснія і Герцеговина

Республіка Сербська займає 49% територій. Поділяється на 6 міст та 57 громад.

Округ Брчко є окремою областю. З 1999 року управляється окремо від ентитетів.

Зазначимо, що вищим законодавчим органом Боснії і Герцеговини є Парламентарна скупщина, яка складається з Представницької палати та Палати народів. Дві третини обирається на території Федерації Боснії і Герцеговини, а одна третина — на території Сербської республіки.

Виконавча влада країни знаходиться в руках колективної Президії. Вона складається з трьох людей — боснійця, хорвата та серба. Їх обирають на виборах, термін мандату складає 4 роки. У Республіці Сербській обирають представника від сербів, а в Федерації Боснії і Герцеговини — представників від боснійців та хорватів. Національні меншини не мають права обиратись до Президії.

Рада міністрів Боснії і Герцеговини виконує функції уряду. Також у країни є 9 міністерств.

Збройні сили були об’єднані у 2005 році. Вони складаються з трьох полків (бригад).

Мусульманська Армія Республіки Боснії і Герцеговини. Хорватська рада оборони. Війська Республіки Сербської.

Міністерство оборони Боснії і Герцеговини керує Збройними силами країни. Відсутній обов’язковий призов. Кількість активних військових складає 10 тисяч, ще є 5 тис. резервних військових. Окрім них є 1000 цивільних, які працюють в Збройних силах. Зброю вони закуповують у наступних країн: США, Росії, Китаю, Німеччини, Італії, Туреччини та Румунії.

Зазначимо, Боснія і Герцеговина межує з Сербією. Нещодавно ця країна підтримала територіальну цілісність України. Проте Сербія досі не готова вводити санкції проти Росії.

Раніше "Телеграф" писав, що сербський президент Александар Вучич налякав жителів країни своїм повідомленням у соцмережах. Він писав про важкі часи. Експерти проаналізували його заяву.