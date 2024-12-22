Украину посреди зимы накрыло аномальное тепло: синоптик рассказал, когда вернется мороз

Не спешите прятать теплые вещи

Во второй половине декабря в Украину пришло аномальное потепление, и в некоторых регионах температура воздуха может подняться даже выше 10 градусов. Однако это ненадолго, и уже через считанные дни снова похолодает.

Об этом в прогнозе для "Телеграфа" рассказал известный синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, воздух начал прогреваться в Украине с 21 декабря, и эта тенденция будет наблюдаться до 25 числа, — по стране днем ожидается в среднем 2-8 градусов тепла, в то время как в Крыму и южных областях местами может быть тепло до 10-14 градусов выше нуля.

Но уже с четверга, 26 декабря, температура снова пойдет на спад. Днем синоптики обещают от -3 до 3 градусов, в то время как ночью температура может опуститься до -7 градусов. В высокогорных районах и днем, и ночью ожидается мороз до -10 градусов. Не затронут морозы только Одесскую область и Крым, — там до конца года обещают плюсовую температуру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине может выпасть снег на Новый год.