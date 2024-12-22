Здесь развлекали публику сутки напролет: где находился и как выглядел театр-публичный дом в Харькове

Сегодня об этом месте ничего не напоминает

В начале XX века Харьков бурлил жизнью, предлагал своим жителям и гостям широкий спектр развлечений. Среди самых ярких увеселительных заведений города выделялась "Вилла Жаткина" – комплекс, объединивший театр, парк аттракционов и бордель.

Рассказываем, где находилось это здание и какая печальная судьба его настигла.

Как выглядела "Вилла Жаткина" и чем она была известна

В 1909 году харьковский купец первой гильдии Василий Васильевич Жаткин приобрел за внушительную по тем временам сумму Малый театр и прилегающий сад "Бавария" на Харьковской набережной. Театр был построен в 1902 году по проекту архитектора Юлия Цауне и уже к 1909 году претерпел несколько реконструкций, увеличив свою вместимость до тысячи зрителей.

"Вила Жаткина" на Харьковской набережной

Жаткин был опытным предпринимателем и уже владел садами "Тиволи", "Буфф" и "Загородным Версалем", так что новый проект стал логичным продолжением его бизнеса в сфере развлечений. Но "Вилла Жаткина" задумывалась как нечто большее – место, где можно было наслаждаться искусством днем и предаваться утехам ночью.

После покупки Жаткин начал активную реконструкцию театра и окружающих территорий. Как пишет "Харьков манящий", здесь была построена частная электростанция, а для удобства публики к театру даже проложили трамвайную линию.

"Вилла Жаткина" быстро завоевала популярность среди горожан. Утренние спектакли сменялись дневными прогулками и аттракционами в саду, а вечерами начинались балы, фарсы и музыкальные представления. Здесь выступали именитые артисты и певцы, привлекая публику со всего города.

Особенно известно заведение было своим вечерним репертуаром. Здесь показывали "кино для мужчин", а в одном из флигелей театра располагался бордель. Место приобрело скандальную славу, но это только увеличивало поток посетителей.

Блеск и роскошь "Виллы Жаткина" были недолговечны. В 1915 году заведение было продано с торгов по требованиям кредиторов и перешло в руки Василия Пащенко. В советское время здесь размещались различные театры, в том числе русский драматический и еврейский народный театр "Унзер Винкл".

Когда началась Вторая мировая война, здание бывшей "Виллы Жаткина" не пережило бомбежек – оно было разрушено. Теперь на этом месте стоит многоэтажный дом.

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