Намек по поводу Украины? Си Цзиньпин в Европе припомнил бомбардировки НАТО в Сербии

Глава Поднебесной напомнил о гибели троих китайских журналистов

Лидер Китая Си Цзиньпин во время своего первого за долгое время европейского турне сделал заявление, которое, возможно, можно расценивать как намек по поводу ситуации в Украине и заявлений стран НАТО о возможном вовлечении в войну. Сделано это было перед визитом в Сербию.

Об этом Си Цзиньпин сказал в статье для местного издания Politika. Глава Поднебесной напомнил о гибели троих китайских журналистов во время бомбардировок НАТО 25 лет назад.

"Китайский народ дорожит миром, но мы никогда не позволим такой трагической истории повториться", — говорит Си Цзиньпин.

Примечательно, что все это сказано именно во время того, как в мире обсуждают возможное введение войск НАТО в Украину после заявлений президента Франции Макрона. Возможно, напоминая о той операции НАТО, Си Цзиньпин имел в виду, что Китай против вовлечения Альянса в войну в Украине.

Для справки: 7 мая 1999 года во время войны НАТО против Сербии в Белграде высокоточной бомбой уничтожено посольство Китая. Погибли журналистка агентства "Синьхуа" Шао Юньхуань, журналист газеты "Жэньминь жибао" Сюй Синху и его жена Чжу Ин. НАТО утверждает, что целью бомбардировки было здание Федерального управления по снабжению, занимавшегося, в частности, экспортом и импортом оружия. Это здание действительно находится неподалёку от посольства. НАТО отрицает вину, но США выплатили компенсации китайцам.

Напомним, ранее мы писали о том, что сказал Си Цзиньпин об Украине в Париже.