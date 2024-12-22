Усик - Фьюри 2: видео боя

Украинский боксер во второй раз победил "Цыганского короля"

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся большой вечер профессионального бокса. В главном поединке шоу на ринге встретились чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) и бывший чемпион Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО).

По итогам 12-и раундов все судьи отдали победу Усику единогласно — 116-112 (трижды). Об этом сообщает "Телеграф".

Полное видео боя Усик — Фьюри 2

Напомним, после победы Усик продемонстрировал публике в Эр-Рияде настоящую саблю гетмана Ивана Мазепы, которую специально привезли из Украины на этот поединок. На сайте "Телеграф" можно посмотреть видео лучших моментов боя Усик — Фьюри 2, а также ознакомиться с итоговыми судейскими записками.

К слову, в первом поединке Усик — Фьюри, который также прошел в Эр-Рияде, Александр раздельным решением судей одолел Фьюри. "Цыганский король" тогда также не признал поражение.

Отметим, на вечере бокса в Саудовской Аравии выступили четверо украинцев. Ранее в 10-раундовом поединке андеркарда украинец Андрей Новицкий защитил свой титул в супертяжелом весе. Затем Даниэль Лапин победил небитого француза, завоевав второстепенный чемпионский пояс. Кроме того, украинец Сергей Богачук одержал досрочную победу над представителем Великобритании.