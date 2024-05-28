Совсем сошел с ума? Сийярто сделал скандальное заявление по поводу Венгрии и Украины

Сийярто приплел Украину к внедрению обязательной воинской повинности в Евросоюзе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, известный своей антиукраинской позицией, сделал очередное скандальное заявление по поводу Украины. Он заявил, что европейские политики, выступающие за восстановление обязательной воинской повинности в Европейском Союзе, планируют отправить европейскую молодежь на войну в Украину.

Заявление Сийярто опубликовал венгерский государственный секретарь по публичной дипломатии и связям с общественностью Золтан Ковач. В частности, Сийярто заявил, что Украина страдает от больших человеческих потерь.

"Итак, сейчас вопрос не в том, будут ли европейцы и американцы отправлять оружие, а в том, будут ли украинские солдаты, которые смогут взять его в руки", — заявил венгерский министр.

Он также сказал, что люди якобы стремятся сбежать из Украины, поскольку не хотят уходить на фронт. Поэтому воевать могут отправить военных из других, в том числе из соседних стран.

"Руки прочь от молодежи Центральной Европы, руки прочь от молодежи Венгрии! Мы не позволим втянуть венгерскую молодежь в войну, потому что это не наша война", – заявил Сийярто.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за Украины и Израиля может начаться Третья мировая война. Политик считает, что для предотвращения такого сценария сейчас нужно избежать эскалации боевых действий в этих странах, чтобы они не распространились на другие страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США начали задумываться над введением санкций против Венгрии и непосредственно Орбана за попытки подорвать единство Евросоюза и НАТО. Именно такую идею предложил администрации президента США Джозефа Байдена глава комитета по иностранным делам Сената Бен Кардин.