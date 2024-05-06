В Венгрии официально ответили, будут ли отправлять мужчин обратно в Украину

В Венгрии все беженцы находятся в полной безопасности

Недавно Польша заявила, что при необходимости может вернуть в Украину мужчин мигрантов. В свою очередь Венгрия заверила, что не будет экстрадировать беженцев.

По словам вице-премьера Жолта Шемьена, с "соображений гуманности". Об этом пишет Magyar Nemzet.

"Венгрия не будет экстрадировать беженцев в Украину. Мы не расследуем, призван человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Из соображений гуманности мы не позволим отправить их на смерть", — заявил вице-премьер.

Такое заявление венгерский политик сделал на фоне информации о том, что якобы руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак ведет переговоры об экстрадиции украинцев, призванных на военную службу из стран-членов ЕС.

Премьер заверил, что в Венгрии все беженцы находятся в полной безопасности. Они получают всю необходимую помощь, как венгерскую, так и украинскую.

"Но украинцы хотят, чтобы их вернули, чтобы их можно было отправить на войну, на фронт, где гибнут люди. Так что бежавшие к нам из Украины все в безопасности, и они не будут выданы!", — подчеркнул венгерский политик.

Ранее "Телеграф" писал, что в МИД Чехии сделали заявление по поводу украинских уклонистов.