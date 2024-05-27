"Это зашло слишком далеко": страны ЕС взбешены попытками Венгрии блокировать помощь Украине

ЕС не может использовать средства на военную помощь Украине, пока Венгрия блокирует это

Члены Европейского Союза впадают во все большую ярость из-за действий Венгрии. В частности, венгерские представители блокируют выделение 6,5 млрд евро срочной военной помощи Украине, а ЕС до сих пор не может утвердить по меньшей мере семь документов, необходимых для предоставления Украине вооружения.

Об этом пишет издание Bloomberg. Проделки Будапешта настолько разозлили членов ЕС, что сейчас ведутся поиски защиты от вредного влияния Венгрии решений по использованию фонда ЕС, в который вскоре должна поступить прибыль от активов РФ, замороженных западными странами.

"У меня есть семь юридических документов, ожидающих утверждения для мобилизации ресурсов для военной поддержки Украины. Эта задержка может стоить человеческих жизней", – коротко прокомментировал ситуацию для печати глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель.

Тем временем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто тоже выступил перед журналистами и заявил, что Венгрия и дальше будет блокировать любое финансирование военной помощи Украины. Венгрию не интересует возмущение и возражения других стран ЕС, несмотря на то, что на венгерского министра оказывают "огромное давление".

Проблема в том, что ЕС не может использовать средства на военную помощь Украине, пока Венгрия это блокирует. Причем не помогает даже то, что в марте этого года все 27 стран согласовали выделение дополнительных средств в фонд. Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб уже подвергла блокировку помощи сокрушительной критике: она заявила, что ЕС не может смириться с блокадой, поскольку соглашения заключаются для того, чтобы их соблюдать.

Сейчас пророссийский Будапешт блокирует три транша из Европейского фонда мира по 500 млн евро каждый, а также 5 млрд евро в фонд вооружений. Это вызывает обеспокоенность членов ЕС, поскольку в июле фонд ЕС получит до 3 млрд евро прибыли от активов РФ. Эти деньги должны пойти на покупку вооружения для Украины. Поэтому сейчас, как сказали изданию источники, ЕС обсуждает механизмы защиты решений от вредного влияния пророссийской Венгрии – поскольку протестующие Греция и Кипр не блокируют фонд.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сказал журналистам, что 41% резолюций ЕС по Украине был заблокирован Будапештом. Кроме того, Будапешт пытается сорвать 14 пакет санкций ЕС против России. Также Венгрия, скорее всего, будет пытаться препятствовать переговорам о вступлении Украины в ЕС.

"Мы должны быть прозрачными в том, какова позиция Венгрии сейчас и какова она была… Они продолжают выдвигать все более и более безумные идеи, и большинство стран невозможно убедить в обратном. Почти все наши обсуждения и необходимые решения ЕС блокируются только одной страной. Это зашло очень и очень далеко", – резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Орбан заявил, что из-за того, что Евросоюз выделяет помощь Украине, страдает европейский средний класс. Поэтому он работает, чтобы деньги для Будапешта не оказались у Киева.

В марте официальный Будапешт направил письма странам-членам Евросоюза с дерзкими требованиями. Венгрия хотела "защищать" права венгров на территории Украины и потребовала отправить своего собственного делегата в Верховную Раду.