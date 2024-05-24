Из-за Украины: Орбан сделал громкое заявление по поводу членства Венгрии в НАТО

Он заявил, что нападение России на Украину следует рассматривать как войну между "двумя славянскими странами"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, против которого протестуют даже сами венгры, заявил, что его страна работает над "переопределением" статуса членства в НАТО. Цель в том, чтобы Венгрия имела возможность отказаться от усиливающейся поддержки Украины со стороны Альянса.

Как пишет Вloomberg, Орбан рассказал в интервью государственному радио, что венгерские военные чиновники и юристы уже работают над разработкой новой концепции. Она должна отличать Венгрию от других членов Организации Североатлантического договора.

"Наши юристы и офицеры усердно работают над тем, чтобы увидеть, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не приходилось принимать участие в действиях НАТО за пределами территории НАТО", — сказал Орбан.

Отмечается, что Будапешт вносит важный вклад в две миссии НАТО за его пределами — в Ираке и в Косово. Члены Альянса также имеют возможность отказаться от любых военных миссий, хотя максимально широкое участие всегда поощряется.

"Заявления Орбана прозвучали в то время, когда альянс разрабатывает пакет поддержки Украины, который он представит на саммите своих лидеров в Вашингтоне в июле. Ожидается, что эти меры будут включать усиление роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок оружия и обучении киевских сил", — сказано в статье.

Орбан заверил, что Венгрия остается сторонником НАТО по защите стран-членов в случае нападения на них. Однако, добавил он, его страна обеспокоена, что финансирование и поставки оружия для Украины, не входящей в НАТО и граничащей с Венгрией, в конечном итоге перерастут в более широкое военное вмешательство, возможно, даже отправке войск.

Премьер-министр Венгрии добавил, что они принципиально не согласны с оценкой некоторых членов НАТО, что Россия вторгнется на восточный фланг НАТО после войны против Украины. Орбан подчеркнул, что нынешнюю войну следует рассматривать как войну между "двумя славянскими странами".

По словам Орбана, эта точка зрения не разделяется в НАТО, где создали рабочие группы для изучения потенциально расширяющейся роли Альянса в войне. При этом, поддержка Киева в рамках новой миссии НАТО будет осуществляться за пределами Украины.

Венгрия, добавил он, как член НАТО, принимает участие в этих обсуждениях, но как "неучаствующий член", который выступает против отправки денег и оружия в Украину.

"Сейчас сложилась ситуация, когда мы как бы там, а не там. Я не знаю, как долго это можно будет поддерживать", — резюмировал он.

Как сообщал "Телеграф", ранее Орбан заявил, что из-за того, что Евросоюз выделяет помощь Украине, страдает европейский средний класс. Поэтому он работает, чтобы деньги для Будапешта не оказались у Киева.