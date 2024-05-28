Россия получит военную базу в Судане: эта страна уже заинтересовала украинские спецслужбы

Россияне обещают оружие в обмен на базу в Красном море

Россия предлагает Судану военную поддержку в обмен на военную базу на побережье Красного моря. Любопытно то, что российские наемники из ЧВК "Вагнер" воюют на стороне суданских мятежников, а в сети появлялись видео операций против них в исполнении якобы украинских спецслужб.

Как пишет The Telegraph, об этом рассказал заместитель командующего вооруженными силами Судана, генерал Ясир аль-Атта. По его словам, Россия передаст оружие и боеприпасы для гавани, которая "не совсем является военной базой".

"Мы предложили России военное сотрудничество, или они предложили нам военное сотрудничество в обмен на пункт срочного снабжения и боеприпасов", — сказал он.

Издание напоминает, что Кремль уже принимал у себя лидера мятежных Сил оперативной поддержки, на стороне которых сражаются ЧВК "Вагнер". Ситуация изменилась, когда в апреле страну посещал замминистра иностранных дел РФ Михаил Богданов, который после визита заявил, что отношения с правительством Судана будут укрепляться.

После этого, в СМИ сообщили о росте объемов поставок российского топлива в страну, а некоторые российские z-блогеры сообщили о том, что суданская делегация вскоре отправится в Москву для подписания ряда соглашений.

Отмечается, что Россия уже давно хотела получить базу в Красном море для своего флота, однако соглашения, которое она подписала с предыдущим диктатором Судана, так и не было реализовано.

В целом же Кремль рассматривает Африку, как слабое место Запада и активно использует своих наемников из "Вагнера" в течение почти десятилетия, чтобы организовать там ряд госпереворотов и усилить свое влияние не континенте.

Как сообщалось ранее, на стороне правительственных сил могут воевать украинские разведчики. Об этом свидетельствуют многочисленные видео из Судана, на которых запечатлены якобы украинские разведчики.