Росія отримає військову базу у Судані: ця країна вже зацікавила українські спецслужби

Росіяни обіцяють зброю в обмін на базу у Червоному морі

Росія пропонує Судану військову підтримку в обмін на військову базу на узбережжі Червоного моря. Цікаво, що російські найманці з ПВК "Вагнер" воюють на боці суданських бунтівників, а в мережі з’являлися відео операцій проти них у виконанні нібито українських спецслужб.

Як пише The Telegraph, про це розповів заступник командувача збройних сил Судану, генерал Ясір аль-Атта. За його словами, Росія передасть зброю та боєприпаси для гавані, яка "не зовсім є військовою базою".

"Ми запропонували Росії військову співпрацю, або вони запропонували нам військову співпрацю в обмін на пункт термінового постачання та боєприпасів", — сказав він.

Видання нагадує, що Кремль уже приймав у себе лідера бунтівних Сил оперативної підтримки, на боці яких борються ПВК "Вагнер". Ситуація змінилася, коли у квітні країну відвідував заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Богданов, який після візиту заявив, що відносини з урядом Судану зміцнюватимуться.

Після цього у ЗМІ повідомили про зростання обсягів поставок російського палива до країни, а деякі російські z-блогери повідомили про те, що суданська делегація незабаром вирушить до Москви для підписання низки угод.

Зазначається, що Росія вже давно хотіла отримати базу в Червоному морі для свого флоту, проте угоди, яку вона підписала з попереднім диктатором Судану, так і не було реалізовано.

Загалом Кремль розглядає Африку, як слабке місце Заходу і активно використовує своїх найманців з "Вагнера" протягом майже десятиліття, щоб організувати там ряд держпереворотів і посилити свій вплив на континенті.

Як повідомлялося раніше, на боці урядових сил можуть воювати українські розвідники. Про це свідчать численні відео з Судану, на яких нібито зображені українські розвідники.