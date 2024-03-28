США ввели очередные санкции против КНДР: пострадают все, кто помогает режиму делать оружие

Из-за санкций пострадает ряд банковских учреждений КНДР, а также компании, нанимающие IT-работников из Северной Кореи за рубежом

Соединенные Штаты и Южная Корея 27 марта ввели очередную порцию санкций против приспешников российских террористов, северокорейского диктаторского режима Ким Чен Ина. Санкции затронут всех, кто помогает КНДР создавать оружие массового поражения.

Об этом сообщает Министерство финансов США. Санкции направлены против шести физических и двух юридических лиц в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах.

"Средства, полученные через этих субъектов, в конечном счете направляются на поддержку программ создания оружия массового уничтожения в КНДР", – говорится в сообщении.

Из-за санкций пострадает ряд банковских учреждений КНДР, а также компании, нанимающие IT-работников из Северной Кореи за рубежом. Все они действуют через сети, расположенные в Китае и России, через ряд схем, подставных компаний и тайных счетов финансируют создание ядерного и другого оружия массового поражения. Отмывание незаконных денег поставлено на широкий поток.

"Сегодняшние совместные действия отражают нашу приверженность прекращению усилий КНДР по получению доходов от ее незаконной и дестабилизирующей деятельности. Соединенные Штаты вместе с нашими южнокорейскими партнерами будут продолжать принимать меры по защите международной финансовой системы и предотвращению финансирования КНДР ее незаконных программ создания оружия", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что аналитики установили маршруты поставок снарядов из КНДР. Также удалось определить, где они хранятся на территории России.

Также стало известно, что в Северной Корее запустили заводы в полную мощность, чтобы выпускать больше боеприпасов для РФ. За это КНДР получает в больших количествах товары первой необходимости.