Только выгода: СМИ предположили, каковы истинные причины сотрудничества КНДР и России

Экономика Северной Кореи базируется на добыче угля, производстве бетона и промышленных пластмасс.

В сотрудничестве России и Северной Кореи нет никаких идеологических факторов. За счет российских поставок продовольствия, сырья и нефтепродуктов КНДР укрепляет собственную экономику, улучшает жизнь подданных режиму и увеличивает военную мощь.

Об этом пишет издание The Financial Times. Отмечается, что война в Украине укрепила отношения двух диктаторов – Владимира Путина и Ким Чен Ына.

"Война в Украине стала для Северной Кореи настоящим успехом. После нескольких лет тяжелых испытаний, выпавших на долю простых северокорейцев во время пандемии коронавируса, Ким Чен Ын, похоже, намерен использовать часть полученной прибыли для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы", – сказал ученый аналитического центра Sejong Institute в Сеуле Питер Уорд.

Экономика Северной Кореи основывается на добыче угля, производстве бетона и промышленных пластмасс. Ранее Ким поддерживал ее на плаву благодаря тому, что топливо, продовольствие и удобрения поставлял Китай. Однако сейчас у Кима есть значительно лучший поставщик – Россия, резюмирует издание.

Как ранее сообщал "Телеграф", с августа 2023 года российские террористы получили от северокорейского режима не менее 2,5 млн единиц артиллерийских снарядов. Грузы возили российские транспортные суда из порта Наджин в КНДР в порты Дунай и Восточный в Приморском крае РФ. После детального расследования аналитики установили маршруты поставок снарядов из КНДР. Также удалось определить, где они хранятся на территории России.

Также стало известно, что в Северной Корее запустили заводы на полную мощность, чтобы выпускать больше боеприпасов для РФ. За это КНДР получает в больших количествах товары первой необходимости.