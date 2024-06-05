Точка невозврата. Чем ответит Китай на критику президента Зеленского?

Пекин очень болезненно реагирует на критику в свой адрес

Прямое обвинение Китая в подрыве Глобального саммита мира и помощи России, которое прозвучало из уст президента Украины Владимира Зеленского на форуме безопасности Шангри-Ла в Сингапуре, ознаменовало наступление точки невозврата в украинско-китайских отношениях.

С 2022 года украинские власти сохраняли надежду привлечь КНР к справедливому мирному урегулированию войны и ограничить его торгово-экономическое сотрудничество с РФ. Отсюда попытки привлечь китайскую сторону к встрече советников по национальной безопасности в Саудовской Аравии и Мальте, а также прямое обращение президента к Си Цзиньпину с призывом прибыть на Саммит мира в Швейцарии.

Однако отказ Пекина от участия в мирной конференции, представление фактически одобренного Россией альтернативного плана по замораживанию войны и продолжению экономической помощи российскому ВПК наконец заставили Украину открыто признать враждебность Китая к нашему государству. Теперь важно понять, какова будет реакция КНР на открытую критику украинского президента?

Дипломатический клинч

Китай последовательно работает над саботированием Саммита мира, общаясь со странами так называемого Глобального Юга и убеждая их отказаться от участия в нем, одновременно предлагая собственный альтернативный план. Бразилия, Саудовская Аравия, Пакистан не планируют направлять свои делегации на мирную конференцию, а часть стран еще колеблется под очевидным дипломатическим давлением со стороны КНР.

Вокруг Саммита мира сформировалась некая дипломатическая дуэль Киева с Пекином, что окончательно продемонстрировало истинные намерения КНР и разрушило маску "нейтралитета". Открытая критика действий Китая от президента Украины на форуме Шангри-Ла в Сингапуре стала этаким сигналом нового, "конфронтационного" этапа в украинско-китайских отношениях.

МИД КНР в лице спикера Мао Нин уже раскритиковал слова президента Украины и заявил, что "Китай не является ни тем, кто начал, ни стороной украинского кризиса". Китай снова повторил свои тезисы о "нейтралитете", "обязательном присутствии на переговорах двух сторон конфликта". Пекин продолжает соблюдать постоянную линию на дипломатическом уровне, но более важно рассмотреть потенциальные практические действия Пекина.

Меры наказания

Китай всегда активно реагирует на критику в свой адрес, сопровождая это наложением санкций, торговым эмбарго и ограничением экспорта. Примером является Австралия, власти которой в 2022 году призвали выяснить причины возникновения вспышки коронавирусной пандемии, подозревая китайские власти в возможной причастности к созданию вируса. Тогда Пекин ввел эмбарго на импорт австралийских угля и вина. После задержания Канадой финансового директора телекоммуникационного гиганта Huawei Мэн Ваньчжоу в 2018 году Пекин ограничил двустороннюю торговлю с Оттавой и начал информационную атаку против канадских властей.

В нашем случае пока не следует ожидать введения со стороны Китая торгового эмбарго и радикального изменения в вопросе предоставления летального оружия РФ. Большая угроза заключается в усложнении закупки китайских комплектующих к FPV-дронам. В прошлом году Пекин уже ограничил экспорт компонентов для дронов, а китайские компании начали сокращать продажи беспилотников и компонентов для Украины. Теперь украинцы вынуждены через сложную систему посредников договариваться с китайскими представителями для закупки дронов и компонентов к ним.

В ближайшее время, по всей вероятности, Китай еще больше ограничит эту возможность, усложнив процесс закупки, что в разы повысит цену на китайские FPV-дроны для украинских клиентов. Уже сейчас нужно искать альтернативные Китаю площадки для приобретения дронов , потому что высокая зависимость от китайских компаний может в будущем сыграть с Украиной злую шутку, вызвав серьезный дефицит БПЛА в армии.

Пекин планирует усилить военно-техническую помощь РФ и российскому ВПК, несмотря на угрозу американских санкций. КНР во все больших масштабах производит скрытые поставки генераторов помех, детекторов дронов, глушителей диапазона частот связи. Сегодня российская оккупационная армия полностью зависима от китайских технологий связи, а через Китай проводится закупка части станций Starlink. Есть угроза увеличения оказания нелетальной помощи РФ, как напрямую, так и через третьи страны (Казахстан, Кыргызстан, КНДР, Армения, Таджикистан).

Красные линии Си

Несмотря на критический характер заявлений украинского президента в сторону Китая, сейчас трудно ожидать открытого прямого вовлечения КНР в российско-украинскую войну и введения торгового эмбарго против Украины. Главным потенциальным раздражителем для Пекина в этом направлении может стать только углубление кооперации Украины с Тайванем. Именно открытие представительства Тайбэя в Литве в 2021 году повлекло за собой агрессивную реакцию КНР с последующим ограничением торговых операций с балтийским государством.

Открытие тайваньского представительства в Украине, возможное увеличение контактов на высоком уровне или даже де-факто дипломатическое признание Тайваня теоретически заставит Китай более агрессивно действовать против украинской стороны. Хотя это не означает, что Киеву следует остерегаться взаимодействия с Республикой Китай (Тайвань).

Учитывая усиление китайско-российского стратегического партнерства, Украина должна налаживать контакты с Тайванем, который открыто занимает проукраинскую позицию. И здесь нужно найти баланс, чтобы не пересечь "красные линии Си Цзиньпина" и одновременно поддерживать отношения с нашим недооцененным союзником на Тайване. Однако уже сейчас можно констатировать: заставить Китай отказаться от поддержки РФ практически невозможно.