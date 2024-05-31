Китай определился с участием в саммите мира в Швейцарии: СМИ узнали, чем Пекин объяснил свою позицию

Участие во встрече подтвердили 90 стран

Китай не будет принимать участия в Глобальном Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в июне. Пекин отклонил приглашение, потому что условия, которые он выдвигал для своего участия, выполнены не были.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три проинформированных источника. Они назвали условия, которые ставил Китай.

По словам собеседников издания, на этой неделе Пекин назвал дипломатам условия, которые считает необходимыми для своего участия во встрече, но они не были выполнены. Речь идет о признании конференции как Россией, так и Украиной, равном участии всех сторон и честном обсуждении всех предложений.

Напомним, саммит, посвященный поиску путей урегулирования войны России против Украины состоится в Швейцарии 15-16 июня. Приглашение участвовать в нем получили 150 стран, но России среди них нет. Президент Владимир Зеленский публично пригласил на саммит президента США Джо Байдена и главу КНР Си Цзиньпина. Однако пока ни один из них не подтвердил своего участия.

Как сообщал "Телеграф", Зеленский заявил, что на Саммите мира будут наработаны детали по трем пунктам Формулы мира, после чего эти документы передадут Российской Федерации. Речь идет о таких сферах: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и возвращение депортированных и пленных.