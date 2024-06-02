"Можно не помогать Украине, но..." Зеленский жестко "прошелся" по Китаю

Украина должна сама предлагать мирные инициативы

Украина не приемлет альтернативные "саммиты мира", в частности, предложенный Пекином. При поддержке Китая война будет идти дольше, что плохо для всего мира.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 2 июня во время общения с журналистами на "Диалог — Шангри Ла" в Сингапуре. По его словам, отказ Китая принять участие в саммите мира Украина восприняла без позитива. Насчет альтернативных саммитов глава государства заявил, что Украина должна сама предлагать мирные инициативы, как жертва войны

"При всем уважении к любой стране, но ни Китай, ни Бразилия, ни кто-либо не ориентируется до конца, что принесла Россия этой войной на территорию нашего государства. Я желаю всем странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, массированных могил, жертв и т.д. Но это украинцы погибли, это россияне насиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война", — сказал Зеленский.

Он считает, что при поддержке Китая война будет идти дольше, что "плохо для всего мира". Украинский лидер считает, что Пекин совершил стратегическую ошибку, поддерживая агрессора.

"Нельзя говорить, что мы базируемся на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины и при этом поддерживать страну, которая нарушает именно все принципы и принципы Устава ООН", — отметил Зеленский.

Не поддерживать саммит мира, по мнению Зеленского — это нормально. Однако срывать его — это означает поддержку войны.

"Можно не помогать Украине, цивилизованному миру закончить войну. Но мне кажется, срывать саммит мира, делать шаги на то, чтобы ослабление было уровня присутствия лидеров, делать все, чтобы некоторые лидеры не доехали до саммита мира, давить на них — это уж точно не приближает мир и это не только поддержка России, это фактически поддержка войны", — добавил президент.

Напомним, бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", как Россия хочет сорвать саммит мира через Китай.