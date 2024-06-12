Проклятие семьи Джо Байдена: приговор сыну Хантеру стал еще одним звеном в цепочке несчастий

Команда Трампа тайком болела за оправдательный приговор, потому что это помогло бы собрать средства на предвыборную кампанию.

Сын президента США Джо Байдена, Хантер, признан виновным во лжи об употреблении наркотиков при покупке оружия. Это дело может оказаться ударом по семье перед важными выборами.

Телеграф рассказывает, как реагируют на это мировые медиа и чем Хантер Байден запомнился до этого.

Обзор прессы: Байдену сочувствуют, Трамп теряет деньги

Медиа обращают внимание на ряд семейных трагедий, преследующих Байдена: гибель первой жены и дочери в автокатастрофе в 70-х, потеря старшего сына от рака мозга и наркотическая зависимость Хантера.

"Личные потери для президента, уже пострадавшего от смерти двух детей и годами боровшихся с зависимостью своего сына, могут быть гораздо серьезнее", — пишет The Washington Post.

В репортаже с заседания издание пишет: "Джо Байден сейчас управляет не просто расколотой семьей, а разделенной нацией ".

CNN пишет, что осуждение Хантера Байдена является болезненным поворотом для пострадавшей от трагедии семьи.

"Осуждение Хантера Байдена — это последний жестокий поворот в истории семьи, которая пережила больше трагедий, чем большинство может выдержать", — пишет издание.

Как приговор повлияет на выборы.

Politico пишет, что команда Джо Байдена ожидала, что судебный процесс против Хантера может окончиться плохо. Однако там не ожидают, что это будет иметь большое влияние.

Суд станет центром предстоящих дебатов с Дональдом Трампом. Трамп использует возможность критиковать Байдена как неадекватного отца.

Байден считает, что его карьера способствовала проблемам сына с законом: "Если бы я не баллотировался, он достиг соглашения о признании вины (лишила бы срока)".

Жалобы Трампа на политические преследования лишатся силы. Это отразится на сборе средств.

Дональд Трамп, против которого открыли одновременно несколько дел, жалуется на то, что его преследуют по политическим мотивам. Признание виновным сына Джо Байдена разрушает жалобы на выборочное правосудие.

CNN пишет, что Байден не вмешался в уголовное преследование своего сына, разрешил Министерству юстиции вынести обвинительный вердикт, который может привести к тюремному заключению и нанести ущерб его собственной кампании в 2024 году.

Байден уже сказал, что не помилует сына и примет результат дела, продолжая уважать судебный процесс.

New York Timse пишет, что в команде Трампа велись дискуссии о том, как оправдательный приговор поможет привлечь десятки миллионов долларов на кампанию.

"Многие союзники Трампа тайно болели за оправдание. Это было бы еще одним доказательством того, что система правосудия США сфальсифицирована в пользу Байденов и против Трампов. Обвинительный приговор во вторник был неудобен для этого рассказа", — пишет NYT.

Хантер Байден. Что о нем известно

1. Мать погибла, когда ему было два года

Ему было всего два года в декабре 1972 года, когда грузовик въехал в семейный автомобиль. Авария унесла жизнь его матери и его сестре Наоми, оставив его с проломом черепа, а его старшего брата Бо со сломанной ногой.

2. Вылетел из ВМС за кокаин

Хантер начал пить в подростковом возрасте, злоупотреблял кокаином, будучи студентом колледжа. Он проходил и выходил из реабилитации.

В 2013 году он записался в военно-морской резерв США и принял присягу перед своим отцом, тогдашним вице-президентом, на церемонии в Белом доме.

3. Имеет общего ребенка со стриптизершей

Тест ДНК в 2019 году обнаружил, что он являлся "биологическим и законным отцом" Неви Робертс. Матерью Неви является Лунден Алексис Робертс, стриптизерша из Арканзаса. Они познакомились, когда Робертс работала в клубе в Вашингтоне.

В своих мемуарах Хантер утверждает, что ничего не помнит о встрече с танцовщицей, но платит ей алименты.

Ранее "Телеграф" писал, что Дональд Трамп признан виновным в подделке документов о денежных выплатах звезде фильмов для взрослых.